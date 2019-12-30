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Второе по величине молочное предприятие региона начало возвращаться под контроль владельца

Опубликовано: 30.12.2019 12:41 3 1652
Второе по величине молочное предприятие региона начало возвращаться под контроль владельца

Арбитражный суд отказался рассматривать иск генерального директора к хозяевам ООО «Молочные активы».

В пятницу, 27 декабря, в арбитражном суде Калужской области состоялось заседание по иску генерального директора ООО «Молочные активы», который оспаривал свое снятие с должности, принятое владельцами предприятия.

Напомним,  в середине декабря в нашу редакцию обратился Георгий Гвелесиани – один из двух владельцев второго по величине молочного комбината Калужской области. Еще одним его владельцем является дочерняя структура «Россельхозбанка» - «РСХБ – финанс». Согласно данным открытых источников, доля Гвелесиани в уставном капитале предприятия составляет чуть меньше миллиарда рублей, доля «РСХБ – финанс» чуть меньше тысячи рублей.

В начале этого года Георгий Гвелесиани уступил пост генерального директора наёмному работнику, и кресло руководителя занял Виталий Саркисов. Это решение оказалось катастрофическим.

К осени обоим владельцам комбината отрезали доступ к финансовым документам организации и камерам видеонаблюдения, а также сменили охрану, закрыв таким образом физический доступ к активам. Мало того, оказалось, что пока ещё нынешний гендиректор предпринял шаги к банкротству предприятия.

- Что касается дальнейших перспектив нашей организации, как я считаю, это процедура банкротства. Потому что невозможно на сегодняшний день выполнить свои обязательства перед нашими кредиторами, - заявил гендиректор ООО «Молочные активы» Виталий Саркисов телеканалу Рен-ТВ

Вместе с тем, по утверждению Гвелесиани, никакой задолженности, которая могла бы привести к банкротству, у предприятия быть не может в принципе.

- У нас есть обязательства по кредиту перед «Россельхозбанком» в 1,3 миллиарда рублей и мы их выполняем, - говорит Гвелесиани. – Никаких других долгов быть не может. Откуда взялись 3 миллиарда рублей, о которых пишется в статьях против меня, будем разбираться, когда вернём себе контроль над предприятием.

Поясним – сумма в 3 миллиарда рублей упоминается и в репортаже Рен-ТВ по ссылке выше, и в сумбурной статье сайта компромат.ру, которая появилась 16 декабря через несколько часов после нашей первой публикации.

Но вернемся к процессу в Арбитражном суде.

Как мы уже писали, после того, как владельцы ООО «Молочные активы» решили уволить Саркисова и вернуть на пост генерального директора Гвелесиани, первый подал в Арбитражный суд иск, в котором оспорил это решение и в качестве обеспечительной меры попросил запретить вносить изменения в данные ЕГРЮЛ. Суд согласился ввести это ограничение.

А согласно закону, пока в ЕГРЮЛ не внесены данные о новом руководителе, действующим считается старый. Поэтому Гвелесиани, ещё раз подчеркнем, основной владелец, вложивший в предприятие миллиард рублей собственных денег, до сих пор не может вступить в должность и вернуть себе контроль над своей собственностью.

Чтобы сделать это, необходимо отменить обеспечительные меры и внести в ЕГРЮЛ запись о смене генерального директора. И 27 декабря удалось сделать первое.

Как выяснилось, Саркисов подал в гражданский суд точно такой же иск, как и в арбитражный. А по закону разные суды не могут рассматривать одно и то же дело. В итоге Арбитражный суд отказал представителю Саркисова в рассмотрении дела и отменил обеспечительные меры.

Забавно, что юрист пока еще действующего генерального директора ООО «Молочные активы», ни в первом, ни во втором заседании не смог сказать ничего вразумительного по сути дела (наши корреспонденты присутствовали на обоих слушаниях, - прим. ред.). Создавалось впечатление, будто его прислали под очи Фемиды исключительно, чтобы соблюсти формальность, а это говорит в пользу той версии, что цель иска, как и утверждал Гвелесиани ранее, как можно дольше удержать контроль над предприятием.

- Я очень благодарен суду за то, что он внял нашим аргументам и отказал истцу, - прокомментировал Гвелесиани решение суда. На все заседания он приходит лично. – Эта победа первый шаг к тому, чтобы вернуть контроль над моими активами и стабилизировать работу предприятия. Теперь нам предстоит бороться в гражданском суде. Нам есть, что противопоставить. Не буду раскрывать подробностей, приходите на суд, сами всё увидите.

Между тем мы получили ответ на наш запрос в полицию по поводу уголовного дела, которое возбудили по подозрению, что в ООО «Молочные активы» вроде бы кто-то как бы химичит с субсидиями. В рамках этого дела, напомним, в квартирах родителей Гвелесиани и его партнёров прошли обыски.

Согласно ответу пресс-службы УМВД по Калужской области, дело возбуждено по факту, а не против кого бы то ни было, обыски проводились правомочно, а всё остальное тайна следствия.

Прокуратура пока молчит. Ждём ответа и продолжаем следить за развитием событий.

Опубликовано: 30.12.2019 12:41 3 1652
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