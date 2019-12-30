«Оборотни в халатах»: пенсионеры берут кредиты на лечение от несуществующих болезней

В понедельник, 30 декабря, на заседании правительства обсудили жалобы в СМИ на одну из платных клиник Калуги.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, в ней пенсионеров разводят на деньги. Люди приходят к врачам, получают рекомендации по лечению и тут же оказываются в финансовом отделе, где подписывают документы на кредит. У клиники бессрочная лицензия, выданная областным минздравом.

- Это у нас одна такая контора – Центр реабилитации, – прокомментировал информацию региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ. - Они умудрились даже мне позвонить, зная телефон. Когда я представился, пригласили к себе на лечение... Это дело прокуратуры, Росздравнадзор знает. Мы собрали определённое количество жалоб - у нас их около 7-8. Прокуратура сейчас работает... Мы сейчас это всё анализируем... Но с правовой точки зрения, заявлений пенсионеров нет ни в прокуратуру, ни в здравнадзор... Это люди пожилого возраста, на доверии которых просто подонки играют... Они пожилых людей приглашают, пугают их различными заболеваниями, которые не подтверждаются, и выводят на изымание денег. Это подонки от медицины, оборотни. Мы готовимся, для них это так просто не пройдёт.

Для проведения внеплановых проверок нужны основания – заявления. Пенсионеров, пожаловашихся журналистам, будут вызвать.

- Когда выдают заключение, ни подписи, ни печати, а ставятся диагнозы, это уголовно наказуемо, - добавил Баранов.