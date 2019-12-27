Лайфхаки от нового городского головы: как сэкономить на парковке и туалете

Журналисты на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 26 декабря, поинтересовались у нового сити-менеджера, как он относится к платным парковкам в Калуге.

- Платные парковки и извлечение из этого дополнительного дохода в местный бюджет – это не сама цель. Цель любых подобных мероприятий, они не популярны, - это увеличение бремени собственника по пользованию своим транспортным средством, ограничение транспортных потоков на центральных улицах города, - сказал Дмитрий ДЕНИСОВ. - По такому принципу пошли абсолютно все мировые столицы... Городские власти абсолютно правильное решение приняли. Для того, чтобы снизить количество транспортных средств, сделали парковки платными, для увеличения трафика. Вот я, допустим, считаю, что улица Суворова с этой точки зрения, с точки зрения трафика, там пропускная способность обеспечивается. Целеполагание - увеличить пропускную способность нашей улично-дорожной сети. Сделать это возможно только увеличив стоимость пользования транспортным средством. Если человек видит, что, чтобы ему на Кирова встать, необходимо будет заплатить копейку, он подумает: «Да ладно, пойду я пешком! Сэкономлю средства!» Многие воспринимают это так: «Нас сейчас обдерут, как липку. Расставят эти паркоматы. Наживутся на нас, не дай Бог деньги эти разворуют!» Здесь важно целеполагание!... Количество транспортных средств увеличилось, наши все дворы и улицы [заставлены машинами].



Дмитрий Денисов рассказал, что во дворе на Тульской, где он вырос, заасфальтировали ради автомобилей даже зелёную зону.

- Но вы же на машине передвигаетесь? – спросили журналисты

- Да!

Журналисты напомнили, что паркоматы не принимают наличные.

- Я калужанам рекомендую у себя установить мобильное приложение... Приезжаешь к парковке – два клика. Мы же в цифровой России живём... Вместо того, чтобы сидеть в «Одноклассниках», переписываться, установить всем мобильное приложение. Оно работает, есть. Когда в Москве бываю, с водителем езжу, я плачу через мобильное приложение, чтобы где-то в Москве приткнуться, если необходимо подъехать на машине.

Также Дмитрий Денисов рассказал, как экономит на парковке и туалете.

- Я доезжаю до улицы Саларьево, сажусь в метро и доезжают до центра Москвы. Дальше по Москве я перемещаюсь на метро. Водитель за это время перемещается с Саларьево до Румянцево. Там есть туалет. Каждые два часа он выезжает и перепарковывается, чтобы не платить деньги. В конце дня, когда всё это мероприятие закончились, я сажусь на метро, на красную ветку, доезжаю до Румянцево. Иду в бесплатный туалет, сажусь в машину и через два часа я уже в Калуге.