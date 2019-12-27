Зачем городские власти собираются разозлить частных перевозчиков

В четверг, 26 декабря, в Калуге состоялась уникальная пресс-конференция. Её провели сразу двое городских голов: бывший - Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и новый - Дмитрий ДЕНИСОВ. Встреча продолжалась более двух часов и вызвала большой интерес журналистов.

Ремонт дорог: провал информирования калужан

Один из первых вопросов был задан Дмитрию Разумовского об итогах его руководства городской управой.

В качестве одного из главных итогов экс-городской голова, а ныне заместитель губернатора назвал совершенствование системы обслуживания городских территорий.

- Была изменена сама система организации уборки, была закуплена техника, 117 единиц, была укреплена материально-техническая база наших учреждений, - напомнил Разумовский. - В том числе — «Калугаблагоустройства». Набрали 80 человек, даже чуть больше, и порядка десяти единиц техники новой куплено. Эти учреждения в таком, мягко говоря, тяжелом состоянии были. Сейчас эту ситуацию начали потихонечку решать. И это очень важно.

Также экс-мэр подвёл итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», отметив провал системы информирования калужан о проводящихся работах:

- Если бы мы правильно разъясняли, информировали жителей, более детально показывали все сложности проблемы, заранее говорили о перекрытиях, о сложностях в той или иной точке города, думаю, он бы прошел менее болезненно. Вторая ошибка — были установлены очень жесткие сроки. И это тоже сыграло свою злую роль с управленцами городской управы. Но я не уверен, что если бы этот проект реализовывала другая команда или другой человек, который за это отвечает, было бы намного лучше. Потому что слишком он сложный, слишком многоаспектный. И опыта реализации таких проектов просто не было, - отметил Разумовский.

«Нарушил расписание – до свидания»

Горячая тема пресс-конференции – реформа общественного транспорта. Первый её этап запланирован на октябрь 2020 года. Он коснётся пока только одного направления – северного.

- Мы регулярно мониторим обращения, которые поступают от граждан, - говорит Дмитрий Разумовский. Большое количество жителей города недовольно качеством работы общественного транспорта. Чтобы вы понимали, львиную его долю составляют частные перевозчики. У МУП «Управление Калужского троллейбуса» находится только 14% рынка. Мы понимаем, что большая доля неудовлетворённости связана как раз с работой частных перевозчиков.

Задача реформы заключается в следующем. Первое, естественно, качество: график, расписание, обеспечение калужан нормальными транспортными услугами, чтобы они могли удобно и быстро добраться. Для этого однозначно нужна автоматизированная система оплаты проезда – это условие будет зашито во все контракты. Второе – система диспетчеризации и мониторинга Управления городского хозяйства. Все перевозчики должны быть подключены к ней. Третье требование – на всех транспортных средствах должны иметь возможность проехать льготники. Четвёртое – мы уходим от транспортных карт и переходим на муниципальные контракты. Почему? Сейчас управлять качеством со стороны горуправы практически невозможно. Когда у нас будут муниципальные контракты, а первые уже разыграны и начнут действовать с октября следующего года, у нас такой инструмент будет. Нет тебя в системе ГЛОНАСС – до свидания. Нарушил расписание – до свидания.

Конкурс на организацию перевозок в северном направлении всё ещё продолжается. Руководство города рассчитывает, что его победителем станет УКТ.

- Мы планируем, что оно начнёт возить пассажиров где-нибудь в третьем-четвёртом квартале следующего года, - добавил Дмитрий Денисов. – Для этого мы собираемся приобрести необходимое количество транспортных средств: автобусы, в том числе большой вместимости. Для УКТ это будет первый такой масштабный опыт. Мы посмотрим, как отреагируют частные перевозчики на эту ситуацию. Мы надеемся, что их это очень раззадорит, разозлит по-хорошему, и они предпримут необходимые меры для приведения работы в удовлетворительное состояние.

- Цели притеснить перевозчиков нет, - подчёркивает Разумовский. – Никто вас никуда не выгоняет. Приводите в соответствие. Участвуйте в торгах. Выигрывайте и делайте так, как вам говорит город. Сейчас в транспортной сфере, к сожалению, хаос. Каждый перевозчик ездит так, как ему хочется и выгодно. «Мне выгодно, я зарабатываю деньги, поэтому отстаньте от меня». Этого быть не должно. Начало реформы – октябрь 2020 года. Следующий этап будет аж через полтора года – то есть это середина 2021-го. За это время можно познакомиться с нашими правилами и спокойно подготовиться. Калужане заслуживают лучшего транспортного обслуживания.

Дмитрий Денисов сообщил также, что город планирует подать заявку на получение господдержки на обновление подвижного состава. Она будет предоставляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Счёт на подключение к электричеству на миллион

Поинтересовались журналисты и тем, какие меры предпринимает горуправа по созданию инфраструктуры на участках для многодетных.

– В настоящий момент нет комплексного решения этой проблемы, - признал Дмитрий Денисов. – Оно появится только тогда, когда мы получим действенные механизмы. Мы неоднократно обращались в связи с этим в Правительство России, говорили о том, что необходим механизм государственной поддержки создания сетей инженерно-технического обеспечения, дорожной инфраструктуры на участках, предназначенных для многодетных семей. Мы будем продолжать эти попытки и дальше. В частности, будет просить внести корректировки в программу «Жилище» в части строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на участках нового жилищного строительства.

Вместе с тем городское руководство использует максимум возможностей, чтобы помочь многодетным. Например, посёлок Яглово имеет подключение ко всем коммуникациям – электричеству, магистральному газу, там есть не только централизованный водопровод, но и канализация. В среднем государство потратило на каждый из 600 ягловских участков более миллиона рублей. При этом в соседней деревне Яглово магистрального газа до сих пор нет.

Денисов рассказал, что он добился снижения стоимости подключения к электросетям для многодетных семей с миллиона до 550 рублей.

- Я лично с моими подчинёнными занимался вопросами, связанными с электроснабжением этих участков. Многодетные теперь имеют возможность подключиться к сетям за 550 рублей, - сказал Денисов. - У меня в приёмной стояли многодетные семьи, которые показывали мне договора, в которых МРСК выставляет им счёт только за подключение одного участка по миллиону - миллиону сто. И говорят: «Дмитрий Александрович, идите решайте эту проблему!». И мы решили.

Либо расселение из аварийного жилья – либо уборка города и зарплаты учителей

Одной из тем, затронутой на пресс-конференции, стала проблема расселения из ветхого и аварийного жилья. В СМИ регулярно появляются материалы, рассказывающие, как люди живут в коммунальном аду. Экс-градоначальнику Дмитрию Разумовскому даже пришлось по этому поводу выступить в одной из программ Первого канала.

Дмитрий Денисов отметил, что для того, чтобы более активно расселять людей из аварийных домов, нужны дополнительные средства, которых нет.

- С одной стороны у города множество обязательств, который он обязан выполнить по законодательству, и даже по Конституции, с другой стороны, средств городского бюджета хватает только на небольшую часть, - сказал Денисов.

Он предложил журналистам решить, с какого направления можно было бы снять деньги и пустить их на переселение людей. Журналисты выбирать отказались.

Исполняющий полномочия рассказал, что людям, которые живут в нечеловеческих условиях, предоставляется временное жильё из манёвренного фонда. При этом Дмитрий Денисов признал, что состояние этого жилья часто оставляет желать лучшего.

– Состояние манёвренного жилищного фонда вызывает у меня опасения. Как правило, это помещения коридорного типа. Муниципалитет изыскивает средства, которых дефицит, для того чтобы привести эти жилые помещения в нормальное состояние – как минимум, провести косметический ремонт. Для сиюминутного решения проблемы ресурсов просто нет. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно. Будем этой работой заниматься, привлекать девелоперов.

Дмитрий Денисов рассказал также, что на федеральном уровне вносятся изменения в законодательство, касающееся расселения людей из таких домов.

- Мы с осторожностью наблюдаем, потому что предполагается каким-то образом в этот процесс вовлечь и самих граждан, - говорит Денисов. – Я считаю, что в настоящее время это весьма спорное намерение. Граждане не в состоянии сами решить эту проблему, государство обязано им помогать. Нужно решать точечно – по дате признания дома аварийным и подлежащим сносу. Других механизмов переселения граждан нет.