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Героев – наградить, снюсы – запретить

Опубликовано: 27.12.2019 12:06 0 422
Героев – наградить, снюсы – запретить

На последнем заседании в уходящем году Заксобрание приняло ряд важных законов
Сессия началась торжественно. Член Совета Федерации Алексей Александров вручил награды детям, которые проявили мужество и героизм в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Так, двое друзей, 15-летний Станислав Аристархов и 16-летний Матвей Павлов подрабатывали косарями в Балабаново. Они увидели, что на окне второго этажа сидит маленький мальчик и в любой момент может упасть. Тогда Станислав забрался на козырек подъезда и по трубе залез в окно и вернул ребенка в комнату и дождался возвращения его родителей. В это время Матвей страховал мальчика внизу. Таким образом, подростки предотвратили возможную трагедию.  Десятилетняя Ольга Соколова, спасшая ребёнка, тонувшего в Протве, не смогла приехать на награждение, и вместо неё это сделала мать. Все герои получили заслуженные медали и подарки от Заксобрания.
Перед началом обсуждения законопроектов перед депутатами выступил председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабурин. Он говорил об итогах работы фракции в уходящем году. Он напомнил, что 1 декабря, в день рождения «Единой России» прошёл всероссийский приём граждан. В Калужской области в приемные партии обратилось более 1200 человек на всех уровнях.
- Партия оказывает поддержку не только по вопросам законодательства, но и оперативно реагирует на все события, которые происходят в стране. Так был организован сбор средств и предметов первой необходимости пострадавшим от наводнения в Иркутской области. К этой работе подключились все местные отделения «Единой России». Через почту России было направлено около 100 коробок гуманитарного груза. Члены партии оказали помощь и в период подготовки школьников к новому учебному году. Нуждающимся семьям приобреталась школьная форма и письменные принадлежности, - отметил Виктор Бабурин.
Затем парламентарии перешли к законотворческой части. Многие проекты касались социальной сферы. Так, зарплаты нескольких категорий бюджетных работников будут доведены до уровня, обозначенного в Майских указах президента. В частности, зарплаты сотрудников противопожарной службы вырастут до 32 тысяч рублей после вычета НДФЛ. Вырастут и зарплаты педагогических работников. 
С 1 марта следующего года новорожденным будут дарить подарочные комплекты. Они будут включать предметы первой необходимости, а на каждый комплект будут выделяться 2500 рублей. Важный момент: для получения комплекта малыш должен быть зарегистрирован на территории Калужской области. 
Проиндексированы и средства, направляемые на обеспечение полноценным питанием детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании. С принятием закона в месяц на одного ребенка будет выделяться 997 рублей. Изменился и закон о материнском капитале. Так, впервые появилась выплата за рождение второго ребенка. Она составит 50 тысяч рублей. При рождении третьего, а также всех последующих детей будет выплачиваться по 100000 рублей.
Также депутаты поддержали проект своих коллег из молодежного парламента о полном запрете торговли снюсом. Говоря об этом законе, Бабурин отметил его важность и своевременность:
- Уже в третьем-четвертом классе установлены факты употребления снюса нашими детьми. В состав снюса будут добавляться все новые вещества, которые будут вызывать привыкание. Очевидно, что если доза никотина в снюсе равна его содержанию в нескольких пачках сигарет, то и привыкание будет быстрое. Будут в составе и такие вещества, которые близки к наркотикам. Это сегодня уже установлено. Таким образом, с раннего детства дети будут втягиваться в употребление наркотиков. Вот чем это грозит, если мы не примем самые серьезные меры. Должно быть сделано все, чтобы запрет действовал. Принимая закон, мы вносим вклад в борьбу с этим злом.
Напомним, что за нарушение закона предусмотрены штрафы. Для граждан санкции составят 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических лиц – 1 млн рублей.

Опубликовано: 27.12.2019 12:06 0 422
Тэги: законодательное собрание общество
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