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Грандиозная новогодняя распродажа шуб от «Кировской Меховой Фабрики». Максимальные праздничные скидки!

Опубликовано: 09.01.2020 10:03 0 380
Грандиозная новогодняя распродажа шуб от «Кировской Меховой Фабрики». Максимальные праздничные скидки!

В планах – покупка шубки? Тогда просим на выставку-распродажу в Калуге, где в головокружительном ассортименте представлены коллекции изделий от «Кировской меховой фабрики».

12 – 13 января Арена КТЗ ул. Московская 212

Производитель позаботился, чтобы покупка была не только желанной, но и выгодной. Только по промокоду с официального сайта компании-производителя можно купить шубу с выгодой до 50 тыс. рублей!

«Кировская меховая фабрика» готова порадовать шубками из разных материалов (лиса, нутрия, мутон), но больше всего коллекций из королевы меха – норки. На выставке-распродаже в Калуге есть разнообразные модели норковых шубок на любую фигуру и предпочтения.

Классика выражена прямым, трапециевидным кроем, годе, строгостью линий, отсутствием излишних декоративных деталей и природными расцветками меха (махагон, ореховый, соболь, черный, графит, мокрый асфальт). В таких шубках различной длины (до середины голени, до колена, до середины бедра или до бедра) можно себя чувствовать стильной в любой ситуации.

Ультрамодные коллекции, получившие признание покупателей, регулярно обновляются, вносятся коррективы, расширяется линейка оттенков. «Москвичка», «Баллончик», «Поперечка», «Летучая мышь» всегда актуальны и интересны.

Из новинок хочется отметить яркие коллекции «Кировчанка» и «Кировчанка-2», «Монику» и «Агату». «Моника» подойдет обладательницам точеных фигурок, потому что это не просто шубка длиной до колена, а шубка-платье. Отрезная юбка в форме полусолнца, собранная из поперечно расположенных меховых полосок, пришивается к верхней части изделия с втачным рукавом и прямо размещенным мехом. Талия подчеркивается поясом. Рукав не очень широк, к низу собран на манжету. Область шеи оформлена воротником-апаш с отделкой из меха лисицы или капюшоном из норки.

Особый шик коллекции – необычный по фактуре и по расцветке мех: блек вельвет (черный бархат) и блю ирис вельвет (сине-фиолетовый бархат).

«Агата» - шуба оттенка баклажан, с широким плечевым поясом, прямым крем, отрезным рукавом, длиной чуть выше колена. Воротник-стойка и три яруса меховых поперечных полос, расположенных внизу изделия, придают шубке оригинальности.

«Кировчанка» и «Кировчанка-2» - коллекции шубок с веретеноподобным кроем. Ширину изделия легко регулировать поясом, частично тайно вшитым по линии спины. Диагонально расположенные меховые пластины визуально вытянут силуэт.

Скидки до 50%

Модели шуб выпуска 2018 года будут продаваться со скидами до 50%. Это отличный вариант совсем недорого приобрести качественное фабричное изделие.

Опубликовано: 09.01.2020 10:03 0 380
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