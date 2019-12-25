За дятла ответишь! Депутат гордумы подал в суд на экс-градоначальника

В Калужском районном суде началось рассмотрение гражданского дела по иску депутата городской Думы Юрия ТИТКОВА к бывшему градоначальнику Калуги Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. Исковое заявление зарегистрировано 29 ноября. Решение о принятии его к рассмотрению принято 2 декабря.

По одной из версий, поводом для обращения депутата в суд стал инцидент, произошедший на одном из заседаний гордумы в ноябре. Юрий Титков задал городскому голове несколько вопросов, связанных с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На один из вопросов Дмитрий Разумовский ответил фразой примерно следующего содержания: «Что вы долбите, как дятел, одно и то же!»

Юрий Титков говорить о причинах обращения в суд отказался.

- Я не буду это комментировать. Достаточно того, что я это сделал. Потом как-нибудь всё узнаете, - сказал, в частности, народный избранник. – Если нужны будут мои профессиональные комментарии как депутата городской Думы – пожалуйста. А это уже личное дело. Тем более Дмитрий Олегович уже не городской голова.

- Может быть, в связи с этим вы отзовёте иск? – поинтересовался корреспондент kp40.

- Нет, не буду. Пусть течёт, как течёт, - ответил депутат.

Первое судебное заседание по иску Юрия Титкова должно было состояться 24 декабря. Однако оно было отложено по причине неявки в суд ответчика. Следующее заседание назначено на 23 января.

Бывший городской голова, а ныне заместитель губернатора Дмитрий Разумовский на нашу просьбу прокомментировать ситуацию ответил коротко:

- Думаю, что это нормальный процесс защиты своих интересов. У нас правовое государство, каждый имеет право обратиться в суд: и, действительно, пострадавший человек, и тот, кому что-то показалось.

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