Провода у Каменного моста напугали похожих

На днях в социальных сетях калужане пожаловались на проводку у Каменного моста.

- Высота максимум 1,5 метра. Не нужно быть суперспециалистом в данной области, чтоб понять, что это не безопасно, - пишет в соцсетях калужанин.

- Хочу обратить внимание, что там оптико-волоконный кабель, сейчас он демонтирован, безхозный. Высота вот этой коробки от земли не 1,5 метра. Выезжали на место, там, где-то в районе двух метров высота, а по правилам, по СНИПам, допускается не менее 1,7 метра. Кабель опасности не представлял, для эстетики мы убрали, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

- Кому принадлежал? – спросил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Бесхозный, - ответил Бугаенко.

- То же бывает, - сказал Денисов.

- На столбах у нас обрывки висят, - добавил Бугаенко.