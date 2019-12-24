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Рождественский творожный штоллен с миндалем и клюквой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2019 14:05 0 476
Рождественский творожный штоллен с миндалем и клюквой

Штоллены — ​отличный подарок. Обычно штоллены выпекают заранее и оставляют «созревать». Вкус штоллена со временем становится только лучше! Так что можно печь сразу большую порцию, а потом все праздники наслаждаться им с друзьями.
Это один из самых простых и быстрых вариантов штоллена, так как не требует замачивания цукатов и орехов.

Для 1 или 2 небольших штолленов понадобится:
100 г Козельского сливочного масла (их них 30 г — на смазывание) · 100 г сахара · 1 ­яйцо · 100 г упаковки Козельского 9% творога · 25 мл Козельского молока · 1 ст. л. рома · 25 г апельсиновых или лимонных цукатов · 60 г сушеной клюквы · 70 г миндаля · 250 г пшеничной муки · 5–6 г разрыхлителя · щепотка соли · сахарная пудра
Возьмите 70 г сливочного масла и дайте согреться до комнатной температуры. Клюкву и миндаль залейте ромом. Влажные цукаты можно не замачивать, если же они сухие, можно добавить и их. Ром можно заменить на апельсиновый сок, однако традиционно сухофрукты для штоллена настаиваются на роме, к тому же во время выпечки алкоголь полностью испаряется.
Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и щепоткой соли до кремообразного состояния, затем вбейте ­яйцо. Добавьте творог, молоко, миндаль и клюкву с ромом, цукаты, всыпьте просеянную с разрыхлителем муку и вымесите однородное тесто.
Положите тесто на стол, слегка подпыленный мукой, расплющите руками в прямоугольник. Для двух штолленов разделите тесто на 2 равные части. Заверните одну длинную сторону теста внутрь так, чтобы ее край оказался ровно посередине. Сложенную сторону еще раз заверните внутрь, не доходя до края. Переложите штоллен на противень, покрытый пекарской бумагой и отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут. Через 30 минут проверьте, при необходимости накройте штоллен фольгой. Два штоллена выпекаются быстрее — ​максимум 40  минут.
Растопите оставшиеся 30 г масла и смажьте им горячий штоллен со всех сторон. Щед­ро обсыпьте сахарной пудрой. Штоллен весь должен быть абсолютно белым!

Козельский молочный завод поздравляет всех калужан с наступающими праздниками и желает вкусного Нового года!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2019 14:05 0 476
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