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«Калужский объектив» – проект для тех, кому есть, что сказать urbi et orbi

Алексей Зайцев
Опубликовано: 16.12.2019 14:39 3 1377
«Калужский объектив» – проект для тех, кому есть, что сказать urbi et orbi

В бурном информационном потоке люди захлебываются и тонут. Одни – безвозвратно, другие – не совсем: время от времени они пытаются выбираться на бережок – пообсохнуть, посидеть-подумать. Для них – наша новая площадка.

«Калужский объектив» складывается из полифонии субъективных мнений калужан. Самых разных – разностатусных, разноколиберных, разновозрастных. От знаковых лидеров общественного мнения до скромных никому неведомых обывателей. От чиновников и бизнесменов до безработных и домохозяек. От пенсионеров до студентов и школьников. От 60+ до 18-.

Пространство ограниченной свободы открыто. Принцип отбора его обитателей-блогеров прост: если вам есть что сказать граду и миру, и вы умеете говорить нетривиально и по делу – добро пожаловать!

А пока можете полистать страницы проекта и познакомиться с мнениями, обзорами и комментариями тех, кто уже присоединился к проекту, обсудить их в комментариях.

Для последнего делать ничего не нужно. «Калужский объектив» имеет единую авторизацию с сайтом kp40.ru и вы можете оставлять комментарии к нему под имеющимся аккаунтом. А если такового нет – тоже ничего страшного. Авторизоваться можно с использованием соцсетей. Форма входа с их помощью расположена в блоке комментариев под каждой записью блогеров.

Если вы захотите стать одним из авторов, пишите нам на е-мейл obj@kp.kaluga.ru Пообщаемся, обсудим!

Главный редактор сайта «Калужский объектив» Алексей Зайцев.

***

urbi et orbi  – в переводе с латыни - городу и миру

 

Алексей Зайцев
Опубликовано: 16.12.2019 14:39 3 1377
Тэги: общество калужский объектив
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