Депутат предложил освятить администрацию и изгнать бесов

Здание администрации Балабаново предложили освятить. С таким обращением выступил председатель депутатской комиссии по бюджету Александр ШАРОНИН.

- Он отметил, что зал заседаний не освящен. Но его коллеги не сразу поняли этот посыл, подумав, что речь идет о плохом освещении, - сообщает издание «Новости Боровского района». - Однако Александр Шаронин сообщил, что у него есть духовник, который и мог бы взяться за богоугодное дело - освятить здание администрации.

Часть депутатов эту идею поддержало. Другие же спросили, нельзя ли заодно провести обряд экзорцизма - изгнания нечистой силы, чтобы уже окончательно быть уверенными в победе над злом.

- Второе предложение Александра Васильевича - посетить всем депкорпусом с визитом Государственную думу, тоже не осталось без внимания. Именно туда и предложили отправиться со священником, чтобы он освятил место, где за последнее время родилось немало законов, взбудораживших россиян, - добавляет издание.