В свалку на окраине Калуги закопают более 700 миллионов

В следующем году в Калуге начнется рекультивация полигона ТБО в Ждамирово, сообщили на заседании областного правительства. Напомним, что городская свалка была закрыта по решению прокуратуры в 2017 году из-за близости к аэропорту.

Сейчас Управление городского хозяйства готовит конкурсную документацию по выбору подрядной организации на выполнение работ по рекультивации свалки. Из федерального бюджета на эти цели в 2020 году запланировано 234,3 млн. рублей, в 2021 год – 235,2 млн. рублей. Из областного бюджета в рамках софинансирования предполагается выделить в 2020 году – 105,2 млн. рублей, в 2021 год – 105,6 млн. рублей. Кроме того, бюджетом Калуги предусматриваются дополнительные средства в объеме 25,7 млн. рублей и 24,5 млн. рублей на 2020 и 2021 годы.