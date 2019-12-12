Туроператор PegasTouristik открыл продажу туров в Турцию, Грецию и Тунис с вылетом из Калуги

Один из лидеров российской туристической области, туроператор PegasTouristik, начал продажу летних туров с вылетом из Калуги по ряду популярных зарубежных направлений:

прямые рейсы в Анталию (Турция) - с 29 апреля по 17 октября 2020 года еженедельно по средам и субботам;

прямые рейсы в Ираклион (Греция) – с 23 мая по 02октября 2020 года по десятидневному графику;

прямые рейсы в Монастир (Тунис) – с 23 мая по 14 октября 2020 года по десятидневному графику.

Пакетные туры на выгодных условиях раннего бронирования уже в продаже на сайте туроператора pegast.ru и в офисах продаж Pegas Touristik.

Авиаперевозки планирует выполнять авиакомпания Nordwind на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.

Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие калужан в лето еще более комфортным и быстрым.