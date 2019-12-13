Чего газовики натворили в Рязанской области, и какая с этого польза Калужской

Во вторник, 10 декабря, в Рязанской области состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова. Именно это предприятие обеспечивает бесперебойную доставку газа во все регионы ЦФО, в том числе и Калужскую область. Но прежде, чем отчитаться о работе в уходящем году и планах будущий, недалеко от городка Касимов Рязанской области состоялся запуск в эксплуатацию нового магистрального газопровода.

В торжественном пуске приняли участие вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Работа по строительству объекта началась еще в 2017 году. От компрессорной станции «Путятинская» к Касимовскому подземному хранилищу газа (далее ПХГ) протянули 115 километров газопровода. Работы проводились в три этапа и шли, порой, в весьма сложных условиях заболоченной местности. В процессе строительства было использовано колоссальное количество спецтехники.

Касимовское подземное хранилище газа в водоносном пласте является крупнейшим в мире. Оно расположено на территории 30 километров на 800-метровой глубине.

- Мы завершили работы по проекту: «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн куб. м в сутки», - рассказывает начальник управления по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексей СВИРИДОВ. - Вообще Касимовское ПХГ, чтобы вы понимали, крупнейшее в мире подземное хранилище газа в водном пласте. Оно является неотъемлемой частью единой системы газоснабжения России. Это крупный регуляторный узел, который обеспечивает безопасные поставки газа потребителям центральной части страны. Расширение мощностей потребовалось, потому что вырос спрос.

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся по окончании ввода в эксплуатацию объекта, глава ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков ответил на вопросы журналистов.

Говоря об итогах работы в уходящем 2019-м, Александр Бабаков отметил, что он был традиционным для предприятия. Главные задачи – обеспечение бесперебойных поставок газа потребителям.

- Объёмы этого года сопоставимы с прошлым и позапрошлым годами, - сказал Бабаков. – Это порядка 170 миллиардов кубометров в год. Порядка 50% идет потребителям в ЦФО, а остальные 50% приходятся на страны ближнего и дальнего зарубежья, а также на транзит нашим коллегам из других газотранспортных предприятий.

Запуск нового объекта в эксплуатацию.

- В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой Победы, потому основные мероприятия будут посвящены этой тематике, - сказал Александр Владимирович, отвечая на вопрос о социальных инициативах, которые реализуются при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва». – В 2020-м пройдут основные мероприятия проекта «Шаги Победы», который стартовал в этом году. Он приурочен к юбилею и посвящен воинской доблести нашей армии на трёх ратных полях – Куликовом, Бородинском и Прохоровском. В основе лежит идея единства и мощи нашей армии, которая на протяжении веков одерживала победы над агрессорами, пытавшимися завоевать нашу землю. В рамках «Шагов Победы» мы заложим в музейных комплексах капсулы с землей с этих полей.

Помимо этого, в рамках проекта пройдут благотворительные акции, продолжатся выступления оркестра Центрального военного оркестра Минобороны России. Это главный оркестр страны, который играет на всех мероприятиях с участием Президента России, на главном параде Победы 9 Мая и других мероприятиях с участием высших должностных лиц страны. Кстати, гимн России, который звучит на всех спортивных и прочих официальных мероприятиях – записан именно военным оркестром Министерства обороны России.

ООО «Газпром трансгаз Москва» в рамках проекта «Шаги Победы» организовало выступления этого оркестра в различных городах России. 11 декабря такой концерт состоялся в Рязани.

Помимо этого, продолжится и Вахта Памяти, которая ежегодно проводится в одном из регионов ЦФО. В этом году она состоялась в Курской области, а в 2020-м пройдет в Тульской.

В 2017 году Калужская область и ООО «Газпром трансгаз Москва» подписали дорожную карту. Согласно ней, предприятие должно было рассмотреть продукцию, производимую калужскими предприятиями на предмет соответствия корпоративным требованиям.

- За два года, которые прошли с момента подписания дорожной карты мы наладили сотрудничество с 12-ю предприятиями Калужской области, - сказал Александр Бабаков, подводя первые итоги работы по дорожной карте. – Продукцию закупаем разноплановую: железо, системы автоматизации, электроснабжения, контрольно-измерительные приборы. Плюс в данный момент идет тестирование продукции ещё нескольких предприятий. Если все пройдет успешно, то они будут включены в систему ИНТЕРГАЗСЕРТ и получат возможность конкурировать с другими производителями на торгах ПАО «Газпром».