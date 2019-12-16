Грандиозная меховая ярмарка от производителя пройдёт в Калуге

Поиски идеальной шубки – дело непростое и ответственное. Но есть место, посетив которое, однозначно покупка состоится. Выставка-распродажа в Калуге предлагает ошеломительный ассортимент изделий от «Кировской меховой фабрики» - одного из лидеров российской меховой отрасли.

17 – 19 декабря Арена КТЗ ул. Московская 212

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«Кировская меховая фабрика» – это десятки моделей из самого разнообразного меха: лисица, нутрия, норка, мутон, орилаг, а также рекс и блюфрост. Последние виды меха используются в основном для отделки, пошива головных уборов и жилетов (блюфрост).

Лисьи шубы расцветок «рыжая», «огневка», «кристалл», «чернобурка» словно волны, собранные в единое полотно. Невероятно пушистые, сказочно теплые, стильные и модные…Все это о шубах из лисы прямого кроя, длиной до колена или середины бедра, с полнодлинным рукавом и на ¾, воротником-стойкой от «Кировской меховой фабрики».

Нутрия покоряет мягкостью, пушистостью, приятной фактурой, и все благодаря тому, что мех проходит через специальную обработку (стрижка + выщипывание). Шубки притягательны своей теплотой, носкостью, влагоотталкивающими свойствами и демократичной стоимостью. Особый шик – нутриевая шуба из поперечно расположенных полосок.

Самой востребованной и популярной на протяжении многих сезонов была и остается норка. Мех практически идеален – приятный на ощупь, с легким блеском, многообразие оттенков, легкий, ноский. Норковый рай – так можно охарактеризовать выставку в Калуге, потому что «Кировская меховая фабрика» представляет огромное количество коллекций из норки. Посетить выставку и уйти без покупки: такого просто не может быть!

Из новинок – «Моника», «Кировчанка». Коллекция с завораживающим названием «Моника» сама не менее притягательна: отрезные приталенные шубки под пояс с роскошной юбкой-полусолнце. Особый шик – вид меха, из которого отшиты модели: бархатная норка оттенков «черный» и «сине-фиолетовый».

«Кировчанка» создана для любого типа фигуры (веретеноподобный крой с возможностью регулировать полноту при помощи широкого атласного пояса), итальянской длины (прикрывающая колени) и с необычным расположением меховых полосок (диагональ зрительно вытягивает силуэт).

Распродажа

Модели шуб выпуска 2018 года будут предложены покупателю со скидкой до 50%. Это действительно хорошая возможность приобрести фабричное изделие по привлекательной цене.