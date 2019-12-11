Умерла Нинель Мониковская

В среду, 11 декабря, стало известно о смерти Нинели Петровны Мониковской. На протяжении многих лет она возглавляла Калужскую благотворительную областную ассоциацию жертв незаконных политических репрессий. Нинели Петровне было 93 года, сообщает городская управа Калуги.

Нинель Петровна в годы войны оказалась на оккупированных территориях. Вместе с другими детьми была эвакуирована на Урал, где получила удостоверение токаря.

Но в 1943 году Мониковскую и ее мать арестовали по обвинению в связи с немцами во время оккупации. Мать Нинели Петровны приговорили к расстрелу, а 16-летнюю девушку — к 10 годам лагерей.

В 1953 году Мониковскую освободили без снятия судимости и без реабилитации. Тогда же, в 26 лет, она получила свой первый паспорт, но по-прежнему не имела права жить за пределами Карагандинской области. 17 сентября 1954 года судимость была снята, и Нинель Петровна вернулась в Торопец Тверской области. В 1959 году она переехала в Калугу. В 1961 году её и мать реабилитировали.

Мониковская работала заместителем директора Калужского областного драматического театра. Нинель Петровна внесла огромный вклад в сохранение памяти о жертвах незаконных политических репрессий. Благодаря ей выпущены несколько томов книги «Из бездны небытия».