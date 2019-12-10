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Екатерина Такаева: «Снюс - страшная угроза здоровью подростков»

Опубликовано: 10.12.2019 16:09 0 300
Екатерина Такаева: «Снюс - страшная угроза здоровью подростков»

В понедельник, 9 декабря состоялось очередное заседание молодых законодателей. Главной темой стало обсуждение законопроекта о продаже снюса на всей территории региона. эта инициатива будет рассмотрена их взрослыми коллегами на ближайшей сессии 26 декабря.

Напомним, что одной из первых на эту проблему обратила внимание член молодежного парламента Екатерина Такаева, которая обратилась за поддержкой к Председателю Законодательного Собрания Виктору Бабурину в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По её словам, несмотря на наличие федерального закона, запрещающего продажу тобачных изделий несовершеннолетним, недобросовестные бизнесмены легко обходят этот запрет и свободно продают жевательный табак подросткам. Приобрести его может абсолютно любой школьник. При этом снюсы содержат никотин или его производные, либо нетабачное сырьё и иные опасные для здоровья ингредиенты.

Молодые парламентарии предлагают наказывать нарушителей запрета административными штрафами. Для гражданских лиц это 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, а для юрлиц - 1 миллион рублей.
Комментирую эту инициативу, Виктор Бабурин пообещал поддержку на самом высоком уровне:
- «Вы уже, наверное, поняли, что если активно заниматься, то можно решить множество важных вопросов. Один из таких – это запрет продажи снюса. Проблема захлестнула всю страну и уже выходит на федеральный уровень. Но пока там все решится, пройдет время. Мы же ускоряем этот процесс. С принятием нами запрета, и на федеральном уровне нас потом поддержат».

Другой большой темой заседания стала подготовка к юбилею Победы. Среди мероприятий планируется провести «Тест по истории Отечества», Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны, «Диктант Победы», краеведческие чтения об известных жителях области, круглые столы, различные конкурсы, уроки мужества, субботники по благоустройству памятников и мест захоронений защитников Отечества, встречи с ветеранами и многое другое.

Так, в рамках заседания молодежный парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Калужским региональным отделением Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом, по словам лидера организации Виктора Михайловича Искова, ветераны взаимодействуют с молодежным парламентом буквально с его первого созыва.

Опубликовано: 10.12.2019 16:09 0 300
Тэги: законодательное собрание
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