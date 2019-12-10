Девятилетний ребёнок заболел свиным гриппом

В Калужской области зарегистрирован первый случай гриппа у детей. Болезнь обнаружили у девятилетнего ребёнка в Обнинске.

- При лабораторном исследовании материала от больного идентифицирован грипп А (Н1N1 - pdm). Случаев гриппа в Калуге и районах области не было, - сообщает Управления Роспотребнадзора по Калужской области.

В целом в регионе сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная. Всего на территории региона зарегистрировано 5958 случаев респираторных инфекций. Общее количество больных держится на уровне предыдущей недели – 5937 человек.

В Калуге отмечается некоторое снижение заболеваемости. За неделю зарегистрировано 3612 случаев ОРВИ, на прошлой неделе - 3810, темп снижения составил 5,2%.