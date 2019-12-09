Губернатор предложил жителям Плетенёвки скинуться на обустройство хоккейной коробки

Жители Плетенёвки пытаются своими силами восстановить хоккейную площадку, которая стояла заброшенной 20 лет, сообщили в понедельник, 9 декабря, на заседании областного правительства. Площадку очистили, обновляют бортики и ждут морозов, чтобы залить водой. Для организации освещения и раздевалки граждане просят помощи у городской власти.

- Безусловно, мы поддерживаем инициативу жителей. Очень ценно, что люди самостоятельно проводят такие работы, - отметил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Могли бы собраться, там много живёт в этой Плетенёвке не бедных людей, могли бы поучаствовать. Тоже их надо поагитировать, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Обязательно сделаем. Опыт есть в городе. Например, на Правом берегу самостоятельно община полностью поддерживает ледовую коробку в прекрасном состоянии, - сказал Разумовский.

- Они в какой-то степени обижаются на вас, что вы их никак не попросите, - прервал Разумовского Анатолий Артамонов.

- Я в этом уверен, Анатолий Дмитриевич, постараемся замотивировать и надежды оправдать, - сказала Разумовский.

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