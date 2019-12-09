«Нельзя жить только на эмоциях»: в Калуге проверят ценность памятников

В понедельник, 9 декабря, на заседании правительства обсудили состояние обнинского памятника истории и культуры регионального значения «Дом учителей школы-колонии «Бодрая жизнь» на улице Шацкого, 6. Он превратился в бомжатник. Территория вокруг здания захламлена: на земле валяется старая мебель, доски, лестницы. Жители опасаются, что здание может просто сгореть. Мэр Обнинска Владислав ШАПША рассказал, что в выходные собственник провёл субботник, заколотил двери и окна. Теперь туда не смогут проникнуть посторонние.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что в 90-е годы прошлого века в список объектов культурного наследия было включено огромное число зданий.

- Мы расхлёбываем до сих пор те решения, которые когда-то этот совет напринимал. Тоже надо думать, когда принимаются такие решения. Мы живём в своем доме, в деревне там или где. Сарай уже сгнил совсем. Что мы делаем? Мы его разбираем, ставим новый на этом месте... Если это действительно этот объект заслуживает, представляет из себя какую-то архитектурную ценность или ещё какую-то, жили великие люди, то тогда надо восстановить, музей организовать. Понапринимали! Особо охраняемых территорий больше всех в стране. Газопровод построить нельзя, водопровод построить нельзя. Две трети территории области — особо охраняемые территории природные. Плюнуть некуда! Тоже надо как-то ревизии какой-то подвергнуть, посмотреть надо, в конце концов.

Мэр Обнинска считает, что нужно провести экспертизу объектов культурного наследия и выяснить в каком состоянии они находятся.

- Должны ли они в этом количестве в реестре находится, - сказал Шапша.

- Займитесь. Проведи экспертизу повторную, соберите общественность... Пройдитесь по этому дому, посмотрите, что в нём есть ценного с разных точек зрения. Немножко вычистили, несколько лет назад этот список, посмотрите, что должно остаться, что не должно, - отметил губернатор.

В качестве примера глава региона привёл гаражи, которые стоят на территории художественного музея на улице Ленина в Калуге.

- Во дворе стоят гаражи, построенные в советское время. Убогие, из разного кирпича, хлама, который понасобирали: часть — из силикатного, часть — из красного. Стоят перекосившись эти гаражи, с разными воротами - где металлические, где деревянные. Нет, объявили памятником! Это сумасшедшие люди должны были делать. Наоборот, надо было заставить снести и вернуть к тому, что было в то время, когда хозяева жили в этом прекрасном здании. У них не было этих гаражей! Теперь каждый посетитель приходит и говорит: «А это что такое?» А это памятник! В Боровске такая же история. Передайте общественности. Ну, берите, только делайте. Вы возьмёте и будете нести ответственность за состояние. Берите! Везде должен быть здравый смысл, нельзя жить только на эмоциях...

Напомним, что вопросом сохранения объектов культурного наследия Боровска занялся даже писатель Захар Прилепин. Об этом он разговаривал с губернатором Калужской области.

- Есть счастливые люди, которые не обременены никакой ответственностью, - туда написали, сюда написали, там позвонили, пришли поморочили голову, - подвёл итог разговору о культурном наследии губернатор. - А кто будет делом заниматься? Кто будет создавать комфортные условия для проживания людей и действительно сохранять историческое наследие там, где оно есть? Можно потратить деньги туда, куда не нужно - на бессмыслицу, а то, что требует внимания, ждёт давно, туда не доходят. Мы все стараемся объекты культурного наследия, те, которые находятся в региональной, да и в муниципальной собственности, содержать в образцовом порядке. Не побоюсь и этого слова, они и содержатся. Каждый год проходят ремонты, реконструкции и планируется эта работа. Но тогда вы посмотрите по этому перечню.