Законодатели утвердили бюджет Калужской области 2020 года

Пятого декабря состоялось предпоследнее заседание Заксобрания в этом году

Началось все с торжественной части: Анатолий Артамонов и Виктор Бабурин вручили Почётному гражданину Калужской области Максиму Акимову знаки отличия. Глава региона, говоря о его личностных и профессиональных качествах отметил:

- Пройденный вами славный путь, успешная практика руководства на значимых региональных и федеральных постах, высокие личные качества заслуженно сделали Вас Почетным гражданином Калужской области. Жизнь неизменно выдвигала Вас в лидеры. Президент РФ Владимир Владимирович Путин дает очень высокую оценку той работе, которую Вы проводите. Неслучайно Вам доверено руководство важнейшим направлением деятельности - цифровой экономикой - это самое острие всего того передового, что есть в обществе, - сказал губернатор.

Максим Акимов рассказал, насколько значима для него эта награда:

- Я старался честно работать и по мере сил и возможностей применять таланты на благо Калужской области и Отечества. Каждый из нас назовет с десяток имен, которые в этом списке отсутствуют и достойны присвоения этого высокого звания. Обязуюсь вернуть этот аванс родной земле добрыми делами, - пояснил он.

Затем парламентарии перешли к обсуждению областного бюджета текущего года. Так, доходная часть выросла на 8 млрд 741 млн рублей. При этом собственные доходы увеличены на 4 млрд 797 млн рублей, что наглядно характеризует развитие экономики региона. Общий объем расходов областного бюджета депутаты по предложению министерства финансов увеличили на 9 млрд 408 млн рублей.

Большая доля расходов пришлась на социальную сферу. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет дополнительно направлено 226 млн рублей, на развитие водохозяйственного комплекса и газификацию 223 млн рублей, на строительство ФОКа в Мосальске – 94 млн рублей. На дорожную сеть плюсом пойдут 5 млрд 444 млн рублей. Выделены средства на стимулирование демографического роста, а также на здравоохранение и образование.

Также в ходе сессии был принят областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы казны в 2020 году составят 69 млрд. 350 млн. рублей. Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов прогнозируются на 2020 год в объеме 53 млрд. 814 млн. Калужская область по-прежнему остается регионом-донором. При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 8 млрд. 206 млн. рублей.

Расходная часть составит 72 млрд. 300 млн. рублей.

Председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин отметил, что на следующий год существенно увеличены расходы, практически, по всем статьям социального направления - на образование, культуру, социальное обеспечение, здравоохранение и спорт. В абсолютных цифрах такие расходы составят более 43 млрд. руб. или 60 процентов от суммы всех расходов. Кроме того, в бюджете учтено ходатайство фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" о выделении средств на ремонт дворовых проездов, а также межпоселенческих дорог, между отдаленными сельскими населенными пунктами.