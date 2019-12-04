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В Калуге собирают 245 тысяч на коляску для четырёхлетнего Славы

Елена Французова
Опубликовано: 04.12.2019 16:35 2 222
В Калуге собирают 245 тысяч на коляску для четырёхлетнего Славы

Благотворительная организация «Новый день» открыла сбор средств на кресло-коляску для четырёхлетнего мальчика с ДЦП. Чтобы облегчить жизнь ребёнку, необходимо детское кресло-коляска. Покупка и доставка в Калугу обойдутся в 245 тысяч рублей.

Слава – один из троих детей семьи беженцев из Украины.

- Славик родился недоношенным, с очень маленьким весом - рассказывает мама Славы Марина. - Был три дня в инкубаторе на ИВЛ. Потом начал сам дышать. Доктор объяснил, что по жизни будет трудно, что за ребёнком нужен будет уход, потому что он маленький, ему нужно больше заботы и внимания уделять. Что от таких деток отказываются. Но как я могу бросить своего ребёнка, если это моя кровиночка? Как я могу недодать ему того внимания, заботы, которые может дать только мать?

Первые полтора месяца своей жизни мальчик провёл в больнице. Там же ему сделали первую операцию по установке шунта. Она прошла хорошо, но вскоре оказалось, что установленный шунт засорился. Снова операция, установили другой и занесли менингит. Ребёнок болел долго. Когда Славе было полгода, его выписали. Семья сняла квартиру в Анненках, так как рядом областная больница, а Славе необходимо постоянное наблюдение у врача.

Последствие многочисленный операций, а их у Славы было 15, - судорожный синдром. Приступы случаются часто и внезапно. Иногда, чтобы не терять драгоценное время и не ждать приезда скорой, Марина берёт Славу на руки и бежит в приёмный покой больницы за помощью.

Недавно глава семьи перенёс операцию на сердце и любые физические нагрузки ему категорически противопоказаны. Все сложности, касающиеся в том числе транспортировки детей, лежат на плечах мамы. Без коляски женщине не справится.

С куратором семьи можно связаться по телефону 8 900 575 03 13, реквизиты для помощи по ссылке.

Елена Французова
Опубликовано: 04.12.2019 16:35 2 222
Тэги: общество
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