Члены Молодёжного парламента намерены запретить торговлю снюсом

Очередное заседание Совета молодежного парламента при Законодательном Собрании области прошло прошло 3 декабря.

Основной темой стала инициатива по запрету так называемого снюса – жевательной смеси на основе табака. Основная причина – высокое содержание канцерогенов и никотина, вызывающее серьёзную опасность для здоровья. Так, в Боровском районе уже произошло отравление школьника снюсом. После этого случая молодые парламентарии обратились за поддержкой к Председателю Законодательного Собрания, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Виктору Бабурину. Он согласился с их доводами и пообещал оказать юридическую помощь в разработке законопроекта об ограничении на свободную продажу снюса.

Федеральный закон в принципе запрещает продажу любых табачных изделий несовершеннолетним, однако, снюсы – явление сравнительно новое, а, следовательно, требует дополнительной законотворческой работы. Эту инициативу планируется обсудить в молодежных организациях и учебных заведениях.

Член молодежного парламента Амаяк Манучарян полностью поддержал идею коллег:

- Проблема употребления подростками снюсов очень актуальна на данный момент. Мы все видим, какие негативные последствия могут быть от использования этого, так называемого, «жевательного табака». Депутаты и юристы Законодательного Собрания помогут нам в подготовке законодательной инициативы. Мы также рассматриваем возможность создания информационных роликов в соцсетях, проведения конкурсов, флэшмобов и других агитационных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.