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«Ни бельмеса сказать не может»: калужские чиновники хотят ужесточить легализацию мигрантов

Елена Французова
Опубликовано: 02.12.2019 14:44 12 1248
«Ни бельмеса сказать не может»: калужские чиновники хотят ужесточить легализацию мигрантов

В понедельник, 2 декабря, на координационном совещании в областном правительстве обсудили миграционную ситуацию в регионе.

- Миграционный приток компенсировал естественную убыль населения, - отметила начальник управления по вопросам миграции УМВД по Калужской области Елена МАКСИМОВА.

По данным УМВД, за 10 месяцев 2019 года на миграционный учет поставлено 206 тысяч 189 иностранцев и лиц без гражданства. Чаще всего мигранты приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии, Беларуси.

Проблемы с мигрантами возникают из-за близости к Москве.

- Мигранты, фактически проживая и работая в Москве, пытаются легализоваться в Калужской области, - добавила Максимова.

Несмотря на постоянный приток мигрантов, рабочих рук в области не хватает, отметил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

- Привлечение иностранных работников позволяет частично компенсировать диспропорцию спроса и предложения на рынке труда, - сказал министр.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, есть ли у иностранцев возможность незаконно зарегистрироваться в регионе.

- Единственная лазейка – получение сертификата на знание русского языка, - ответил Павел Коновалов.

- Правильно, - сказал губернатор. – Люди приходят, двух слов связать не могут, но имеют на руках документы. И мы не можем ничего сделать? Почему мы не можем поставить заслон этому злоупотреблению?

- У нес нет полномочий. В законе написано, что иностранный гражданин имеет право обратиться, уже имея этот сертификат. Я предлагаю инициативно выйти на законодательный уровень, чтобы в каждом регионе какая-то уполномоченная организация также выдавала сертификаты на знание русского языка, чтобы исключить посредников, - сказала Максимова.

Председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН предложил выйти с законодательной инициативой.

- Я вас прошу эту работу вести по всей строгости существующего закона. Никаких послаблений, никому. Есть сертификат, есть документ, а у нас есть сомнения. Садитесь, перепроверим. И тут же материалы направляйте в правоохранительные органы, что это фикция. И всё. Отобьёте желание. Может, и изменение закона не надо никакое... А он приходит, ни бельмеса сказать не может, хлеба попросить куска не может на русском языке, пока с голоду не умрет! – подвёл итог разговору губернатор.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 02.12.2019 14:44 12 1248
Тэги: общество
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