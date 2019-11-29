В Калуге во второй раз выберут «Человека года»

Открытое заседание жюри состоялось в среду, 27 ноября в Медиапарке. Главред «Калужской недели» и один из организаторов премии «Человек года» Владислав Сахарчук рассказал о том, как изменится награждение в 2019 году. Во-первых, номинаций теперь 13, то есть по сравнению с прошлым годом добавилась ещё одна – «Безопасность и правопорядок». Кроме того, были учтены ошибки 2018 года, и теперь, чтобы проголосовать за своего фаворита, необходимо авторизироваться на сайте человекгодавкалуге.рф. При этом победителя по-прежнему будет определять жюри, ориентируясь на лидеров общего голосования.

На данный момент принято уже около 30 заявок, причём их поток значительно вырос накануне дедлайна. Поэтому жюри решило продлить приём до 10 декабря, а голоса будут приниматься вплоть до 8-00 12 декабря. На премию уже выдвинуты кандидатуры многих известных в городе людей. Это и координатор «Том Сойер феста» в Калуге Ольга Небольсина, и художница Виктория Вейсбрут, а также восходящая звезда неоклассической музыки Сергей Сувид, режиссёр и актер Леонид Клёц, военный историк Лев Марченков, создатель клуба любителей астрономии «Урания» Олег Губарев и другие активные калужане.

Виктория Вейсбрут.

Леонид Клёц.

По словам Владислава Сахарчука, премия «человек года» – не просто ярмарка тщеславия, а возможность медийной подсветки людей, которые занимаются очень важными делами.

"Например, человек работает в сфере благотворительности и о нем мало кто знает, у него финансовые трудности, не идет работа. Но он становится человеком года и сразу у него появляется медийная поддержка, возможность получать гранты, о нем узнает большое количество калужан, в том числе потенциальные спонсоры. Город - это люди, а именно люди задают смыслы и координаты развития, куда город идет", - пояснил Сахарчук.

"Мы не хотим, чтобы наш город обесценивался, - заявил исполнительный директор премии Роман Новиков. - Вот сейчас появились в медиа-пространстве высказывания о том, что люди хотят уехать из Калуги. Но давайте посмотрим, сколько сделано, давайте посмотрим на тех, кто отмечен реальными делами, и мы поймем, что город существует, и здесь есть те, кто добивается серьезных результатов, и те, кем мы будем гордиться и гордимся сейчас. Премия эту цель реализует, насколько - решит Калуга".

Сергей Сувид.

Светлана Тальянова.

Итоги будут подведены 18 декабря на праздничной церемонии в Инновационном культурном центре.

Справка:

В этом году премия вручается в 13 номинациях:

бизнес;

благотворительность и социальное партнёрство;

медицина и здравоохранение;

экология и развитие городского среды;

промышленность, транспорт и связь;

образование;

безопасность и правопорядок;

технологии и инновации;

культура и искусство;

мода и стиль;

социальные медиа и СМИ;

молодёжные инициативы;

спорт.

Более подробную информацию о премии можно узнать здесь.