Опору-ракету устанавливают на въезде в Калугу

На въезде в Калугу у дамбы Яченского водохранилища начали монтаж новой опоры линии электропередачи в виде ракеты. В среду, 27 ноября, об этом рассказали в Центре компетенций по городской среде «ТОЛК».

- Недавно калужские энергетики обратились к нам с предложением создать проект ЛЭП, которая впоследствии будет установлена на въезде в Калугу, - отметили в центре. - В её основу, конечно, легло космическое начало. Современная, обтекаемая форма конструкции даёт ощущение отрыва от земли. Такое впечатление создаёт динамика расположения внутренних колец, чем выше от земли – тем чаще ритм колец.

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