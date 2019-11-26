В Калуге открыли музыкальный арт-объект

Во вторник, 26 ноября, в Калуге на фасаде центра «Созвездие» открыли интерактивный музыкальный арт-объект «Комета дивной красоты». Именно так называли знаменитую оперную певицу и актрису второй половины XIX века Евлалию Кадмину её современники.

Изначально арт-объект хотели установить на доме № 42 по улице Кирова, где когда-то жила оперная дива. Но этот вопрос так и не удалось решить. В итоге он появился на стене детского центра, ученики которого принимали участие во Всероссийском конкурсе достопримечательностей «Культурный след». Их проект, посвящённый Евлалии Кадминой, стал одним из победителей.

- В Калуге, где родилась великая оперная певица Евлалия Кадмина, о ней не знает широкая публика, нет мемориальной таблички на её доме. Между тем, в Харькове, где закончила свой жизненный путь певица, о ней помнят до сих пор, чтят её память и считают одной из ключевых фигур в истории культурной жизни города. Евлалия Кадмина подняла оперное искусство в России на новый уровень, соединив в своих выступлениях уникальный голос меццо-сопрано и глубокий драматический талант, - рассказывает автор проекта Ирина Константинова.

Арт-объект выполнен в виде кометы с хвостом металлических букв, которые складываются в слова из известных оперных партий Евлалии Кадминой. Он интерактивен - благодаря датчику движения и динамику каждый прохожий сможет услышать отрывки из арий, которые исполняла оперная дива. «Голосом» инсталляции стала солистка Мариинского театра Елена Горло.