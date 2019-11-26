$ 63.76 0.05
70.31 0.21
Главная Новости Общество

В Калуге открыли музыкальный арт-объект

Елена Французова , Фото: Ирина Маркина.
Опубликовано: 26.11.2019 16:07 2 473
В Калуге открыли музыкальный арт-объект

Во вторник, 26 ноября, в Калуге на фасаде центра «Созвездие» открыли интерактивный музыкальный арт-объект «Комета дивной красоты». Именно так называли знаменитую оперную певицу и актрису второй половины XIX века Евлалию Кадмину её современники.

Изначально арт-объект хотели установить на доме № 42 по улице Кирова, где когда-то жила оперная дива. Но этот вопрос так и не удалось решить. В итоге он появился на стене детского центра, ученики которого принимали участие во Всероссийском конкурсе достопримечательностей «Культурный след». Их проект, посвящённый Евлалии Кадминой, стал одним из победителей.

- В Калуге, где родилась великая оперная певица Евлалия Кадмина, о ней не знает широкая публика, нет мемориальной таблички на её доме. Между тем, в Харькове, где закончила свой жизненный путь певица, о ней помнят до сих пор, чтят её память и считают одной из ключевых фигур в истории культурной жизни города. Евлалия Кадмина подняла оперное искусство в России на новый уровень, соединив в своих выступлениях уникальный голос меццо-сопрано и глубокий драматический талант, - рассказывает автор проекта Ирина Константинова.

Арт-объект выполнен в виде кометы с хвостом металлических букв, которые складываются в слова из известных оперных партий Евлалии Кадминой. Он интерактивен - благодаря датчику движения и динамику каждый прохожий сможет услышать отрывки из арий, которые исполняла оперная дива. «Голосом» инсталляции стала солистка Мариинского театра Елена Горло.

Елена Французова , Фото: Ирина Маркина.
Опубликовано: 26.11.2019 16:07 2 473
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга
13 ноя 2019 17:08
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru