«Надо проверить, их просто вывернуть наизнанку»: в Калуге возьмутся за частные клиники

В понедельник, 25 ноября, на заседании правительства обсудили проблему, поднятую одним из калужских СМИ. Издание решило проверить, как работают частные клиники в системе обязательного медицинского страхования. Ведь в частных клиниках, входящих в реестр ФОМС, по полису калужан должны принимать бесплатно, а государство само потом покроет учреждению расходы. Выяснилось, что даже если коммерческое учреждение входит в этот реестр, то это еще не значит, что там примут бесплатно.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил общественной палате взяться за частные клиники. Ведь остальные организации, прежде, чем провести проверку, должны об этом предупредить медицинское учреждение.

- Вы имеете право эти клиники проверять хоть каждый день, в отличие от нас. Пожалуйста, включитесь в эту работу. Действительно, безобразничают эти частные клиники, уже просто достали. Особенно этой временной нетрудоспособностью, - жаловался губернатор. - Выписывают больничные листы направо, налево кому ни попадя. Надо куда-то поехать, с работы отлучиться, зачем писать заявление, взял больничный и поехал. У нас два заместителя руководителя Фонда обязательного страхования уже по несколько месяцев на работу не приходят. Якобы они где-то на больничном. Даже не знаем, где они больничные взяли.

- Хорошо, только врачей в эту комиссию включать не будем, - сказал Виктор Бабурин, председатель Законодательного собрания.

- Надо проверить, их просто вывернуть наизнанку. Поотбирать лицензии! – подвёл итог разговору губернатор.

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