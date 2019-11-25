Смертельно опасен: калужан призывают не выходить на тонкий лёд

После нескольких морозных дней водоемы в Калужской области начали покрываться льдом. И по ним уже ходят дети. Фото школьников на пруду в Канищево выкладывали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

В то же время спасатели предупреждают, что пока прогулки по льду очень опасны.

По информации МКУ «Служба спасения» Калуги, по состоянию на 25 ноября толщина льда на Яченском водохранилище составляет всего 4 сантиметра.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, - цитируют спасателей в пресс-службе городской управы. - До установления прочного ледостава выходить на водоемы крайне опасно, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Проявите терпение и дождитесь, когда прочный ледовый покров окончательно сформируется. Нарушая правила личной безопасности, вы подвергаете свою жизнь огромному риску.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.