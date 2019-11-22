Жители улицы Горького забором спасаются от наркоманов

На днях в калужских группах в социальных сетях разгорелись нешуточные страсти по поводу пешеходной дорожки у домов №3 и №3 к.1 по улице Горького. Некие рабочие приехали и перекрыли её забором. В итоге у местных жителей пропала возможность пройти рядом с этими домами к Окской ветке и оврагу.

В соцсетях тут же нашлось множество противников данной ограды. Кто-то пишет, что водит там ребенка в соседний детский сад, другие идут через овраг в больницу, третьи просто гуляют с собакой.

- Нам теперь, чтоб в сад попасть, надо обойти все Максима Горького, - пишет одна калужанка.

- Жители дома почему-то решили, что одним им теперь можно ходить через овраг, сокращая свой путь и свое время, выгуливать там своих собак, - говорит другой горожанин в группе «Калуга жесть». - А жителям соседних домов теперь обходить целый район. Чтобы попасть туда, куда они доходили за 2 минуты. Им мало было огородить свой дом по периметру. Они пустили свой забор и в бок, и по всем дорожкам. Сколько людей там ходили, и скольким людям они жизнь усложнили.

Однако у жителей дома №3 своя правда:

- Успокойтесь, все тут узаконено, можете не переживать. Но поймите и жильцов, когда у тебя под окном наркоманы закладки ищут, алкаши валяются, малолетки машины ремонтируют. Мои дети все это видят, у всех терпение лопнет.

Обслуживанием этого дома занимается «УК МЖД города Калуги». Там нам рассказали, что установки забора жильцы добивались около двух лет. Всё это время они собирали необходимые разрешения.

Земля вокруг дома размежевана.

Земля вокруг дома размежевана. Согласно информации, размещенной на публичной кадастровой карте, это произошло ещё в декабре 2017 года.

Теперь жильцы наняли подрядную организацию и за свой счет решили установить ограду.

В управляющей компании также подтвердили информацию о том, что жильцы дома страдали от неадекватных граждан под своими окнами.

В одном месте мимо забора все-таки можно пройти - но по траве, а после дождей - по грязи.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Как вы относитесь к заборам вокруг многоэтажек в городе? Пишите в комментариях!