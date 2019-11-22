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Пропавшего калужанина опознали в больнице

Елена Французова
Опубликовано: 22.11.2019 12:45 0 1703
Пропавшего калужанина опознали в больнице

Как мы писали, в Калуге волонтёры в течение недели искали пропавшего пенсионера. Обнаружить его удалось благодаря внимательности и неравнодушию калужан, опознавших пожилого мужчину.

Пенсионер попал в больницу, но в документах его фамилию написали с ошибкой, так как он не смог произнести её внятно, рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Елена Французова
Опубликовано: 22.11.2019 12:45 0 1703
Тэги: общество
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