Пропавшего калужанина опознали в больнице

Как мы писали, в Калуге волонтёры в течение недели искали пропавшего пенсионера. Обнаружить его удалось благодаря внимательности и неравнодушию калужан, опознавших пожилого мужчину.

Пенсионер попал в больницу, но в документах его фамилию написали с ошибкой, так как он не смог произнести её внятно, рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

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