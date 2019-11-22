Путин наградил калужского митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством»

В четверг, 21 ноября, в Кремле президент Владимир Путин наградил различными государственными наградами выдающихся отечественных артистов и спортсменов, политических и общественных деятелей.

Президент вручил митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту государственный орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает калужское епархиальное управление.

Глава Калужской митрополии награжден за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

- Дорогой Владимир Владимирович, сердечно благодарю за эту высокую награду моих скромных трудов, - обратился к президенту митрополит в ходе церемонии вручения. - А также хотел бы поблагодарить за то, что вы делаете для России. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я посещаю много разных регионов, мы проводим просветительский форум «Радость слова», и я там общаюсь с простыми людьми. Простые люди доверяют вам управление страной. Они верят, что под вашим руководством Россия действительно станет сильной, крепкой державой. И какие бы санкции не принимали (а принимают санкции по своей слабости - не нашей слабости, а их слабости, моральной слабости), Россия выживет и станет действительно сверхдержавой.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени митрополит Климент был награжден в 2009 году. Калужский архипастырь также является кавалером орденов Почета и Дружбы народов, награжден многочисленными международными наградами, церковными орденами и медалями.