$ 63.84 0.18
70.70 0.15
Главная Новости Общество

Путин наградил калужского митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством»

Елена Французова
Опубликовано: 22.11.2019 10:44 2 317
Путин наградил калужского митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством»

В четверг, 21 ноября, в Кремле президент Владимир Путин наградил различными государственными наградами выдающихся отечественных артистов и спортсменов, политических и общественных деятелей.

Президент вручил митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту государственный орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает калужское епархиальное управление.

Глава Калужской митрополии награжден за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

- Дорогой Владимир Владимирович, сердечно благодарю за эту высокую награду моих скромных трудов, - обратился к президенту митрополит в ходе церемонии вручения. - А также хотел бы поблагодарить за то, что вы делаете для России. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я посещаю много разных регионов, мы проводим просветительский форум «Радость слова», и я там общаюсь с простыми людьми. Простые люди доверяют вам управление страной. Они верят, что под вашим руководством Россия действительно станет сильной, крепкой державой. И какие бы санкции не принимали (а принимают санкции по своей слабости - не нашей слабости, а их слабости, моральной слабости), Россия выживет и станет действительно сверхдержавой.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени митрополит Климент был награжден в 2009 году. Калужский архипастырь также является кавалером орденов Почета и Дружбы народов, награжден многочисленными международными наградами, церковными орденами и медалями.

Елена Французова
Опубликовано: 22.11.2019 10:44 2 317
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Еще новости «Общество»
Как калужанин пошёл в декрет вместо жены
21.11.2019 21:30
Проект бюджета принят в первом чтении
21.11.2019 17:25
Наш сайт обновил дизайн
21.11.2019 15:16
Шаг за шагом по пути созидания и перемен
21.11.2019 11:14
Всем работникам отдадут трудовые книжки
21.11.2019 10:28
Глас народа
Каска не спасет
Вадим Ежов
22.11.2019 08:54 747 3
Поднятие настроения в отдельно взятом лифте
Редакция
20.11.2019 15:08 11551 7
Ждут беды?
Робин Гнобин
19.11.2019 17:31 11183 13
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга
13 ноя 2019 17:08
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор
Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru