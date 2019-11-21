Проект бюджета принят в первом чтении

В четверг, 21 ноября, состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. Депутаты обсудили более двух десятков вопросов. Основной - проект областного бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Он уже прошел процедуру публичных слушаний.

Перед тем, как перейти к обсуждению бюджета, председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор БАБУРИН сообщил об инициативе фракции об увеличении финансирования ремонта сельских дорог и дворовых проездов.

- Наши активисты обратили внимание на острую необходимость ремонта дворовых проездов, межпоселковых дорог, соединяющих, в том числе, и отдалённые сельские поселения, – сказал Виктор Бабурин. - Это весьма справедливо. Сегодня в Калужской области очень много внимания уделяется ремонту и строительству дорог. Они стали гораздо комфортнее и лучше. На 2019 год мы увеличили затраты на дороги в два раза. Но люди ездят не только по центральным трассам, нужно проезжать и по поселениям, и по дорогам между деревнями, посёлками.

Проект областного бюджета был принят в первом чтении.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят 69 млрд. 350 млн. рублей.

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов, которые характеризуют состояние экономики региона, прогнозируются на 2020 год в объеме 53 млрд. 814 млн.

В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль организаций, поступления которого в 2020 году ожидаются в сумме 18 млрд. 374 млн. рублей. Поступления НДФЛ в 2020 году планируются в сумме 17 млрд. 439 млн. рублей.

В 2020-2022 годах Калужская область, как и в 2019 году, не будет являться получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, то есть останется регионом-донором.

При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 8 млрд. 206 млн. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год утвержден в размере 72 млрд. 300 млн. рублей.

Немаловажно, что областной бюджет сохраняет социальную направленность. Эти расходы в 2020 году составят 60% от общей суммы. Так, на реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» планируется направить 3 млрд. 676 млн. рублей, в том числе на обеспечение выплат детям и семьям с детьми – 3 млрд. 194 млн. рублей, обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями – свыше 141 млн. рублей.

Значительные средства запланированы в рамках программы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» – 14 млрд. 319 млн. рублей. 2 млрд. рублей из этой суммы будут направлены на выкуп и оснащение двух школ на 1000 мест в Балабаново и Обнинске. А 847 млн. рублей на выкуп и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций.

Также во время сессии депутаты приняли закон, который должен помочь решить проблемы «обманутых дольщиков». Предлагается создать Фонд защиты прав граждан для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед «обманутыми дольщиками».

Финансирование деятельности Фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств. В проекте закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрена субсидия в размере 260 млн. рублей на завершение строительства многоквартирных домов данным Фондом. В частности планируется завершить строительство трех многоквартирных домов в Калуге, Людиново и Малоярославце.