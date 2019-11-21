Всем работникам отдадут трудовые книжки

С 2020 года в России планируется перейти на электронную версию трудовых книжек.

- Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажный вариант столько, сколько это необходимо. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года: у них сведения изначально будут формироваться только в электронном виде, - рассказала нам заместитель начальника УПФР в Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА. - Если гражданин не готов расстаться с бумажной трудовой книжкой, то в течение 2020 года необходимо подать заявление работодателю. В этом случае наряду с электронной книжкой работодатель продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Те, кто не подаст такого заявления до конца 2020 года, бумажную трудовую книжку получат на руки. И, начиная с 2021 года, весь их трудовой путь будет оформляться только в цифровом формате.

Все сведения, которые занесены в трудовую книжку, любой человек сможет посмотреть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.

При оформлении пенсии трудовая книжка останется главным документом. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с проблемами при ее прочтении: печати могут быть плохо видимы, разобрать почерк невозможно, а случаются и ошибки. Кроме того, бумажные трудовые книжки нередко теряют, портят и подделывают. С электронным документом ничего подобного не произойдет, обещают в ПФР.

При необходимости сведения из электронного документа будут предоставляться в виде бумажной выписки. Сделать ее сможет работодатель, а также территориальный орган ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). Услуга будет предоставляться без привязки к месту жительства или работы человека.

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