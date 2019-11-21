Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 21 ноября
$ 64.02 0.25
70.85 0.22
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Шаг за шагом по пути созидания и перемен

21.11.2019 11:14 0 738

Жители региона уже привыкли, что в последние годы калужская БСМП семимильными шагами идет вперед. Ремонт помещений, оснащение новой техникой и обучение сотрудников — это давно не повод для новостей, а обычная, ежедневная работа коллектива больницы и ее главного врача Алана Цкаева. Сегодня мы расскажем всего о нескольких ключевых моментах, которыми знаменателен 2019 год

1. 2019 год отмечен несколькими наградами.

✔ 25 января губернатор Калужской области А.Д. Артамонов вручил главному врачу БСМП Алану Цкаеву медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».
✔ 14 июня по результатам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» Алану Цкаеву присуждено почетное второе место.
✔ 16 июня БСМП г. Калуги стала победителем регионального проекта «Клиника года» в номинации «Клиника инновационных технологий».
✔ 13 ноября коллектив больницы награжден дипломом ­лауреата проекта «Калужский бренд» газеты «Комсомольская правда – Калуга».

2. Продолжается всестороннее сотрудничество с крупнейшими федеральными клиниками. Лучшие специалисты страны на базе БСМП г. Калуги консультируют пациентов, оперируют и проводят обучение персонала больницы.

На фото: профессор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Э.И. Солод в составе бригады травматологов-ортопедов БСМП оперирует пациента со сложным полифокальным переломом.

3-4. 2018 год. Операционные и реанимация хирургического корпуса до ремонта.

К Новому году в БСМП будет завершен капитальный ремонт общей площадью 2400 кв. м (операционный блок и реанимация хирургического корпуса). Из них 1405 кв. м — медицинский  комплекс чистых помещений. Две трети площадей уже введены в эксплуатацию.

В этом году отремонтирован технический этаж площадью 1300 кв. м, где смонтированы и запущены в работу новые системы вентиляции, водоподготовки и подачи медицинских газов.

Также до конца года планируется отремонтировать еще 470 кв. м, запустить в работу новые рентгеноваскулярную операционную, рентгенологическую установку на 3 рабочих места и компьютерный томограф на 128 срезов.

5. Так сегодня выглядят 3 отремонтированные операционные на 7-м этаже хирургического корпуса. Еще 2 заработают до конца года.

6. Отделения анестезиологии и реанимации, как и оперблок, после ремонта отвечают всем требованиям современной медицины — как для помещений, так и для медицинского оборудования. Новым оборудованием оснащались в этом году и другие отделения. В урологии появился уникальный тулиевый лазер, а в отделении сосудистой хирургии — аппарат для радиочастотной абляции вен.

7. 1 ноября в отремонтированном оперблоке хирургического корпуса прошел 24-й мастер-класс по лапароскопической хирургии. Его провела междисциплинарная бригада под руководством профессора Э.А. Галлямова.

Впервые в Калужской области онлайн-трансляция велась сразу из трех операционных. Смотреть ее и задавать вопросы в прямом эфире можно было из двух конференц-залов больницы и на медицинском портале URO.TV.

8. Как и в предыдущие годы, воспитание коллектива — отдельное направление в работе администрации больницы. Особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям, укреплению традиций и поддержке ветеранов. Как результат, все чаще на больничные и городские мероприятия сотрудники БСМП приходят с членами своих семей.

 

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-40-01-001549 от 24 августа 2018 года.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество peклама
Еще новости из рубрики «Общество»

Всем работникам отдадут трудовые книжки 21.11.2019 10:28

Узнай все о земельных участках и недвижимости 21.11.2019 08:31

Модный конкурс превратили в конкурс детского рисунка 20.11.2019 21:30

На ЗАГСе исчезла часть мемориальной доски 20.11.2019 12:50

Обзор недели: сказочная Венеция, будничный Тулун 19.11.2019 21:30

Народные новости
2938 6
Редакция
4686 13
Робин Гнобин
2425 4
Робин Гнобин

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 23 ноября, 12:00
Психологический фестиваль "Калейдоскоп"
Калуга
пт 29 ноября, 10:00
«Фестиваль сыра»
Городской рынок «Калуга»
пн 06 января, 16:00
Таруса зимняя-2019
Таруса

Для детей

сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Золотой ключик, или Приключения Буратино"
Калужский театр кукол
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Соловей"
Калужский областной театр юного зрителя
вс 24 ноября, 11:00
Спектакль "Дюймовочка"
Калужский областной театр юного зрителя
пн 25 ноября, 13:00
"Весенний день 30 апреля"
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

чт 21 ноября, 19:00
Ярослав Сумишевский
Филармония
сб 23 ноября, 19:00
MARCO MENDOZA TRIO
Филармония
чт 21 ноября, 19:00
Митрополит Иларион. "Страсти по Матфею"
Дом музыки
чт 21 ноября, 19:00
Группа Крематорий
Овертайм, паб

Кино

Клара и волшебный дракон
Девятая
Доктор Сон
Давай разведемся!
Блоги компаний

МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

13 ноя 2019 17:08
Новости компаний

В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях

Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

Опросы
Уважаемые читатели, а вы согласны на повышение тарифов ЖКХ ради реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк 13 ноя 2019 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.