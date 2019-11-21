Шаг за шагом по пути созидания и перемен

Жители региона уже привыкли, что в последние годы калужская БСМП семимильными шагами идет вперед. Ремонт помещений, оснащение новой техникой и обучение сотрудников — это давно не повод для новостей, а обычная, ежедневная работа коллектива больницы и ее главного врача Алана Цкаева. Сегодня мы расскажем всего о нескольких ключевых моментах, которыми знаменателен 2019 год
1. 2019 год отмечен несколькими наградами.
✔ 25 января губернатор Калужской области А.Д. Артамонов вручил главному врачу БСМП Алану Цкаеву медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».
✔ 14 июня по результатам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» Алану Цкаеву присуждено почетное второе место.
✔ 16 июня БСМП г. Калуги стала победителем регионального проекта «Клиника года» в номинации «Клиника инновационных технологий».
✔ 13 ноября коллектив больницы награжден дипломом лауреата проекта «Калужский бренд» газеты «Комсомольская правда – Калуга».
2. Продолжается всестороннее сотрудничество с крупнейшими федеральными клиниками. Лучшие специалисты страны на базе БСМП г. Калуги консультируют пациентов, оперируют и проводят обучение персонала больницы.
На фото: профессор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Э.И. Солод в составе бригады травматологов-ортопедов БСМП оперирует пациента со сложным полифокальным переломом.
3-4. 2018 год. Операционные и реанимация хирургического корпуса до ремонта.
К Новому году в БСМП будет завершен капитальный ремонт общей площадью 2400 кв. м (операционный блок и реанимация хирургического корпуса). Из них 1405 кв. м — медицинский комплекс чистых помещений. Две трети площадей уже введены в эксплуатацию.
В этом году отремонтирован технический этаж площадью 1300 кв. м, где смонтированы и запущены в работу новые системы вентиляции, водоподготовки и подачи медицинских газов.
Также до конца года планируется отремонтировать еще 470 кв. м, запустить в работу новые рентгеноваскулярную операционную, рентгенологическую установку на 3 рабочих места и компьютерный томограф на 128 срезов.
5. Так сегодня выглядят 3 отремонтированные операционные на 7-м этаже хирургического корпуса. Еще 2 заработают до конца года.
6. Отделения анестезиологии и реанимации, как и оперблок, после ремонта отвечают всем требованиям современной медицины — как для помещений, так и для медицинского оборудования. Новым оборудованием оснащались в этом году и другие отделения. В урологии появился уникальный тулиевый лазер, а в отделении сосудистой хирургии — аппарат для радиочастотной абляции вен.
7. 1 ноября в отремонтированном оперблоке хирургического корпуса прошел 24-й мастер-класс по лапароскопической хирургии. Его провела междисциплинарная бригада под руководством профессора Э.А. Галлямова.
Впервые в Калужской области онлайн-трансляция велась сразу из трех операционных. Смотреть ее и задавать вопросы в прямом эфире можно было из двух конференц-залов больницы и на медицинском портале URO.TV.
8. Как и в предыдущие годы, воспитание коллектива — отдельное направление в работе администрации больницы. Особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям, укреплению традиций и поддержке ветеранов. Как результат, все чаще на больничные и городские мероприятия сотрудники БСМП приходят с членами своих семей.
На правах рекламы. Лицензия № ЛО-40-01-001549 от 24 августа 2018 года.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Всем работникам отдадут трудовые книжки 21.11.2019 10:28
Узнай все о земельных участках и недвижимости 21.11.2019 08:31
Модный конкурс превратили в конкурс детского рисунка 20.11.2019 21:30
На ЗАГСе исчезла часть мемориальной доски 20.11.2019 12:50
Обзор недели: сказочная Венеция, будничный Тулун 19.11.2019 21:30
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: