Шаг за шагом по пути созидания и перемен

21.11.2019 11:14 738

Жители региона уже привыкли, что в последние годы калужская БСМП семимильными шагами идет вперед. Ремонт помещений, оснащение новой техникой и обучение сотрудников — это давно не повод для новостей, а обычная, ежедневная работа коллектива больницы и ее главного врача Алана Цкаева. Сегодня мы расскажем всего о нескольких ключевых моментах, которыми знаменателен 2019 год

1. 2019 год отмечен несколькими наградами.

✔ 25 января губернатор Калужской области А.Д. Артамонов вручил главному врачу БСМП Алану Цкаеву медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».

✔ 14 июня по результатам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» Алану Цкаеву присуждено почетное второе место.

✔ 16 июня БСМП г. Калуги стала победителем регионального проекта «Клиника года» в номинации «Клиника инновационных технологий».

✔ 13 ноября коллектив больницы награжден дипломом ­лауреата проекта «Калужский бренд» газеты «Комсомольская правда – Калуга».

2. Продолжается всестороннее сотрудничество с крупнейшими федеральными клиниками. Лучшие специалисты страны на базе БСМП г. Калуги консультируют пациентов, оперируют и проводят обучение персонала больницы.

На фото: профессор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Э.И. Солод в составе бригады травматологов-ортопедов БСМП оперирует пациента со сложным полифокальным переломом.

3-4. 2018 год. Операционные и реанимация хирургического корпуса до ремонта.

К Новому году в БСМП будет завершен капитальный ремонт общей площадью 2400 кв. м (операционный блок и реанимация хирургического корпуса). Из них 1405 кв. м — медицинский комплекс чистых помещений. Две трети площадей уже введены в эксплуатацию.

В этом году отремонтирован технический этаж площадью 1300 кв. м, где смонтированы и запущены в работу новые системы вентиляции, водоподготовки и подачи медицинских газов.

Также до конца года планируется отремонтировать еще 470 кв. м, запустить в работу новые рентгеноваскулярную операционную, рентгенологическую установку на 3 рабочих места и компьютерный томограф на 128 срезов.

5. Так сегодня выглядят 3 отремонтированные операционные на 7-м этаже хирургического корпуса. Еще 2 заработают до конца года.

6. Отделения анестезиологии и реанимации, как и оперблок, после ремонта отвечают всем требованиям современной медицины — как для помещений, так и для медицинского оборудования. Новым оборудованием оснащались в этом году и другие отделения. В урологии появился уникальный тулиевый лазер, а в отделении сосудистой хирургии — аппарат для радиочастотной абляции вен.

7. 1 ноября в отремонтированном оперблоке хирургического корпуса прошел 24-й мастер-класс по лапароскопической хирургии. Его провела междисциплинарная бригада под руководством профессора Э.А. Галлямова.

Впервые в Калужской области онлайн-трансляция велась сразу из трех операционных. Смотреть ее и задавать вопросы в прямом эфире можно было из двух конференц-залов больницы и на медицинском портале URO.TV.

8. Как и в предыдущие годы, воспитание коллектива — отдельное направление в работе администрации больницы. Особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям, укреплению традиций и поддержке ветеранов. Как результат, все чаще на больничные и городские мероприятия сотрудники БСМП приходят с членами своих семей.

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