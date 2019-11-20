На ЗАГСе исчезла часть мемориальной доски

Часть доски отвалилась.
В среду, 20 ноября, в группе «Калуга и калужане» уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников сообщил, что на калужском ЗАГСе – особняке купца Теренина - исчезла часть мемориальной доски, посвященной памяти заместителя городского головы Валерия Буравцова.
Как нам рассказала начальник управления ЗАГС города Калуги Майя ПАНЕНКОВА, это произошло полтора месяца назад. Из-за некачественного клея часть мемориальной доски отвалилась. В ближайшее время её вернут на место.
Такой она была изначально.
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