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Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ

19.11.2019 16:08 0 63
Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ

Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ. Быстро (15 мин). Безопасно. Анонимно. Бесплатно. «СТОП ВИЧ/СПИД».

Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме.

Раннее выявление заболевания позволит начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье человеку. Быстро и качественно определить наличие ВИЧ в организме помогает ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ (ТОЧНОСТЬ ТЕСТА 99%).

Обследование является добровольной процедурой, сопровождается консультацией врача. Анализ проводится быстро, кровь - из пальца, результат-15 мин.

Паспорт и полис ОМС НЕ НУЖНЫ – обследование анонимное, абсолютно безопасное и бесплатное!

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ В КАЛУГЕ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ КАЛУГА-1, ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (КАДВИ), СПИД-ЦЕНТР.

Дата

Время

Организация

Адрес в Калуге

20 ноября (среда)

10.00-14.00

ЖД вокзала Калуга-1, медицинский пункт

 

Вокзальная пл., д.3

21 и 22 ноября

(чт, пт)

10.00-14.00

 

ГБУЗ КО «Городская поликлиника» г.Калуга (КАДВИ)

Московская, 247

25 ноября (пн)

14.00-16.00

СПИД-центр

С.Разина, д.1

27 ноября (ср)

 

13.30-15.30

СПИД-центр

С.Разина, д.1

29 ноября (пт)

14.00-16.00

СПИД-центр

С. Разина, д.1

 

26 и 28 ноября, 2 декабря  запланировано экспресс-тестирование на ВИЧ

на выезде в организациях (г.Калуга и районы)

 

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

Мобильные пункты экспресс-тестирования  на ВИЧ будут также

развернуты в центральных межрайонных больницах  г .Кирова и г. Людиново, центральной районной  больнице  в  г.Малоярославец

(подробная информация - в  администрации указанных мед.организаций)

 

Ситуация с ВИЧ-инфекцией во всех субъектах Российской Федерации,  в том числе в Калужской области, крайне напряженная, зарегистрировано более 1 300 000 ВИЧ-инфицированных (Калужская область - более 3600). Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Калужской области.

ВИЧ-инфекция на территории региона сконцентрирована среди лиц, имеющих риски заражения ВИЧ, однако последние годы заболевание все больше распространяется в общей популяции населения (63% - заражаются при незащищенных половых контактах - командировки, корпоративы, курортные романы, санатории, при  употреблении наркотиков – каждый четвертый).

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, все больше регистрируется болезнь среди лиц старше 30-40 лет85% среди вновь выявленных случаев в  2019 г. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в возрастной группе 30-44 года.

Рекомендуется не менее одного раза в год всем обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (Калуга, С.Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства.

После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД осуществляется добровольная бесплатная диспансеризация и лечение ВИЧ-инфицированных граждан в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи.

 

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный

центр инфекционных заболеваний и СПИД»

отдел медицинской профилактики,

тел 220-120, 57-56-69, 57-81-27,

сайты: aids-kaluga.ru, спидцентр-калуга.рф


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Тэги: peклама
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