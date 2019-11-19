19.11.2019 16:08 63

Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ. Быстро (15 мин). Безопасно. Анонимно. Бесплатно. «СТОП ВИЧ/СПИД».

Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме.

Раннее выявление заболевания позволит начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье человеку. Быстро и качественно определить наличие ВИЧ в организме помогает ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ (ТОЧНОСТЬ ТЕСТА 99%).

Обследование является добровольной процедурой, сопровождается консультацией врача. Анализ проводится быстро, кровь - из пальца , результат- 15 мин.

Паспорт и полис ОМС НЕ НУЖНЫ – обследование анонимное, абсолютно безопасное и бесплатное!

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ В КАЛУГЕ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ КАЛУГА-1, ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (КАДВИ), СПИД-ЦЕНТР.

Дата Время Организация Адрес в Калуге 20 ноября (среда) 10.00-14.00 ЖД вокзала Калуга-1, медицинский пункт Вокзальная пл., д.3 21 и 22 ноября (чт, пт) 10.00-14.00 ГБУЗ КО «Городская поликлиника» г.Калуга (КАДВИ) Московская, 247 25 ноября (пн) 14.00-16.00 СПИД-центр С.Разина, д.1 27 ноября (ср) 13.30-15.30 СПИД-центр С.Разина, д.1 29 ноября (пт) 14.00-16.00 СПИД-центр С. Разина, д.1 26 и 28 ноября, 2 декабря запланировано экспресс-тестирование на ВИЧ на выезде в организациях (г.Калуга и районы) ВНИМАНИЕ!!! Мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ будут также развернуты в центральных межрайонных больницах г .Кирова и г. Людиново, центральной районной больнице в г.Малоярославец (подробная информация - в администрации указанных мед.организаций)

Ситуация с ВИЧ-инфекцией во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Калужской области, крайне напряженная, зарегистрировано более 1 300 000 ВИЧ-инфицированных (Калужская область - более 3600). Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Калужской области.

ВИЧ-инфекция на территории региона сконцентрирована среди лиц, имеющих риски заражения ВИЧ, однако последние годы заболевание все больше распространяется в общей популяции населения (63% - заражаются при незащищенных половых контактах - командировки, корпоративы, курортные романы, санатории, при употреблении наркотиков – каждый четвертый ).

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, все больше регистрируется болезнь среди лиц старше 30-40 лет – 85% среди вновь выявленных случаев в 2019 г. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в возрастной группе 30-44 года.

Рекомендуется не менее одного раза в год всем обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (Калуга, С.Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства.

После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД осуществляется добровольная бесплатная диспансеризация и лечение ВИЧ-инфицированных граждан в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи.

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный

центр инфекционных заболеваний и СПИД»

отдел медицинской профилактики,

тел 220-120, 57-56-69, 57-81-27,

сайты: aids-kaluga.ru, спидцентр-калуга.рф