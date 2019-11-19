Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ. Быстро (15 мин). Безопасно. Анонимно. Бесплатно. «СТОП ВИЧ/СПИД».
Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме.
Раннее выявление заболевания позволит начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье человеку. Быстро и качественно определить наличие ВИЧ в организме помогает ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ (ТОЧНОСТЬ ТЕСТА 99%).
Обследование является добровольной процедурой, сопровождается консультацией врача. Анализ проводится быстро, кровь - из пальца, результат-15 мин.
Паспорт и полис ОМС НЕ НУЖНЫ – обследование анонимное, абсолютно безопасное и бесплатное!
МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ В КАЛУГЕ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ КАЛУГА-1, ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (КАДВИ), СПИД-ЦЕНТР.
|
Дата
|
Время
|
Организация
|
Адрес в Калуге
|
20 ноября (среда)
|
10.00-14.00
|
ЖД вокзала Калуга-1, медицинский пункт
|
Вокзальная пл., д.3
|
21 и 22 ноября
(чт, пт)
|
10.00-14.00
|
ГБУЗ КО «Городская поликлиника» г.Калуга (КАДВИ)
|
Московская, 247
|
25 ноября (пн)
|
14.00-16.00
|
СПИД-центр
|
С.Разина, д.1
|
27 ноября (ср)
|
13.30-15.30
|
СПИД-центр
|
С.Разина, д.1
|
29 ноября (пт)
|
14.00-16.00
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СПИД-центр
|
С. Разина, д.1
|
26 и 28 ноября, 2 декабря запланировано экспресс-тестирование на ВИЧ
на выезде в организациях (г.Калуга и районы)
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ВНИМАНИЕ!!!
Мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ будут также
развернуты в центральных межрайонных больницах г .Кирова и г. Людиново, центральной районной больнице в г.Малоярославец
(подробная информация - в администрации указанных мед.организаций)
Ситуация с ВИЧ-инфекцией во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Калужской области, крайне напряженная, зарегистрировано более 1 300 000 ВИЧ-инфицированных (Калужская область - более 3600). Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Калужской области.
ВИЧ-инфекция на территории региона сконцентрирована среди лиц, имеющих риски заражения ВИЧ, однако последние годы заболевание все больше распространяется в общей популяции населения (63% - заражаются при незащищенных половых контактах - командировки, корпоративы, курортные романы, санатории, при употреблении наркотиков – каждый четвертый).
Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, все больше регистрируется болезнь среди лиц старше 30-40 лет – 85% среди вновь выявленных случаев в 2019 г. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в возрастной группе 30-44 года.
Рекомендуется не менее одного раза в год всем обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (Калуга, С.Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства.
После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД осуществляется добровольная бесплатная диспансеризация и лечение ВИЧ-инфицированных граждан в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи.
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»
отдел медицинской профилактики,
тел 220-120, 57-56-69, 57-81-27,
сайты: aids-kaluga.ru, спидцентр-калуга.рф
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