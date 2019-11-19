Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 19 ноября
$ 63.75 0.13
70.53 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Факты о ВИЧ/СПИД

19.11.2019 12:35 0 486
Факты о ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека существует – СПИД есть.

Эту аксиому пытаются опровергнуть некоторые граждане – СПИД-диссиденты. Они говорят всем, что СПИДа нет. Подобная позиция называется «Спрятать голову в песок», не видеть очевидного, а это может привести к катастрофе!

Люди, которые верят СПИД-диссидентам, отказываются принимать свой диагноз «ВИЧ-инфекция», избегают врачей, думают, что ВИЧ «сам рассосется и исчезнет», что его «просто нет в их организме». Они отказываются от лечения, при этом могут передавать ВИЧ другим. Их здоровье быстро ухудшается, и исход печален…

Беременные с ВИЧ-инфекцией, если отказываются принимать профилактические противовирусные препараты для защиты своего ребенка, передают ВИЧ плоду. Новорожденный появляется на свет уже больным ВИЧ-инфекцией... Все это очень страшно!

Сегодня отрицать ВИЧ по меньшей мере неразумно, ВИЧ – самый изученный из всех вирусов. О нем опубликовано более 200 тысяч научных статей. ВИЧ произошел от вируса иммунодефицита обезьян, который мутировал и преодолел межвидовой барьер. Независимо друг от друга две лаборатории выделили ВИЧ в 1983 году:  Институт Пастера во Франции и Национальный институт рака в США.

В 1986 году был открыт ВИЧ-2 (для ВИЧ характерна высокая частота генетических мутаций, возникающих в процессе самовоспроизведения, в десятки раз большая, чем у вируса гриппа), поэтому создание вакцины затруднено.

Заражение ВИЧ происходит при половых контактах без презерватива и через кровь (наркотики). ВИЧ поражает иммунную систему, ослабляет защиту организма. Последняя стадия ВИЧ-инфицирования – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), на этом этапе присоединяются другие  инфекции и опухоли.

Затормозить развитие болезни можно антиретровирусной терапией (АРТ), которая останавливает размножение вируса. Без АРТ средняя продолжительность жизни с ВИЧ составляет 7 – 10 лет.

Узнать, болен ВИЧ-инфекцией или нет, можно, если сдать анализ крови на ВИЧ в поликлинике или в СПИД-центре.

Калужский областной специализированный Центр инфекционных заболеваний и СПИД

Г. Калуга, ул. С. Разина, 1, тел.: 220-120, 57-81-27.

Лиц. №ЛО-40-01-001602 от 27.12.2018г., выд. МЗ КО. На правах рекламы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: peклама
Еще новости из рубрики «Общество»

Сдайте экспресс-анализ крови на ВИЧ 19.11.2019 16:08

В Клинике Боли впервые в нашем регионе внедрена методика лазерной деструкции кисты Бейкера 19.11.2019 15:25

Прямые рейсы Калуга - Ереван - от 1485 рублей в одну сторону 18.11.2019 11:51

«Мы за конструктивный диалог» 13.11.2019 09:50

Из Калуги в Казань за 2000 рублей 13.11.2019 09:22

Народные новости
613 5
pandemonium
713 1
makar
8766 11
Юр.Юр.

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 20 ноября, 16:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
сб 23 ноября, 12:00
Психологический фестиваль "Калейдоскоп"
Калуга
пт 29 ноября, 10:00
«Фестиваль сыра»
Городской рынок «Калуга»
пн 06 января, 16:00
Таруса зимняя-2019
Таруса

Для детей

ср 20 ноября, 12:30
Спектакль "Дюймовочка"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Соловей"
Калужский областной театр юного зрителя
пн 25 ноября, 13:00
"Весенний день 30 апреля"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Золотой ключик, или Приключения Буратино"
Калужский театр кукол

Концерты

чт 21 ноября, 19:00
Ярослав Сумишевский
Филармония
сб 23 ноября, 19:00
MARCO MENDOZA TRIO
Филармония
чт 21 ноября, 19:00
Митрополит Иларион. "Страсти по Матфею"
Дом музыки
чт 21 ноября, 19:00
Группа Крематорий
Овертайм, паб

Кино

Клара и волшебный дракон
Урфин Джюс возвращается
Девятая
Доктор Сон
Блоги компаний

МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

13 ноя 2019 17:08
Новости компаний

Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Опросы
Уважаемые читатели, а вы согласны на повышение тарифов ЖКХ ради реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк 13 ноя 2019 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.