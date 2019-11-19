Факты о ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека существует – СПИД есть.
Эту аксиому пытаются опровергнуть некоторые граждане – СПИД-диссиденты. Они говорят всем, что СПИДа нет. Подобная позиция называется «Спрятать голову в песок», не видеть очевидного, а это может привести к катастрофе!
Люди, которые верят СПИД-диссидентам, отказываются принимать свой диагноз «ВИЧ-инфекция», избегают врачей, думают, что ВИЧ «сам рассосется и исчезнет», что его «просто нет в их организме». Они отказываются от лечения, при этом могут передавать ВИЧ другим. Их здоровье быстро ухудшается, и исход печален…
Беременные с ВИЧ-инфекцией, если отказываются принимать профилактические противовирусные препараты для защиты своего ребенка, передают ВИЧ плоду. Новорожденный появляется на свет уже больным ВИЧ-инфекцией... Все это очень страшно!
Сегодня отрицать ВИЧ по меньшей мере неразумно, ВИЧ – самый изученный из всех вирусов. О нем опубликовано более 200 тысяч научных статей. ВИЧ произошел от вируса иммунодефицита обезьян, который мутировал и преодолел межвидовой барьер. Независимо друг от друга две лаборатории выделили ВИЧ в 1983 году: Институт Пастера во Франции и Национальный институт рака в США.
В 1986 году был открыт ВИЧ-2 (для ВИЧ характерна высокая частота генетических мутаций, возникающих в процессе самовоспроизведения, в десятки раз большая, чем у вируса гриппа), поэтому создание вакцины затруднено.
Заражение ВИЧ происходит при половых контактах без презерватива и через кровь (наркотики). ВИЧ поражает иммунную систему, ослабляет защиту организма. Последняя стадия ВИЧ-инфицирования – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), на этом этапе присоединяются другие инфекции и опухоли.
Затормозить развитие болезни можно антиретровирусной терапией (АРТ), которая останавливает размножение вируса. Без АРТ средняя продолжительность жизни с ВИЧ составляет 7 – 10 лет.
Узнать, болен ВИЧ-инфекцией или нет, можно, если сдать анализ крови на ВИЧ в поликлинике или в СПИД-центре.
Калужский областной специализированный Центр инфекционных заболеваний и СПИД
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