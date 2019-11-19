В Клинике Боли впервые в нашем регионе внедрена методика лазерной деструкции кисты Бейкера. Киста Бейкера - это доброкачественное образование в области подколенной ямки, которую в народе называют «шишка под коленом». Образуется при артрозе коленного сустава и является его частым осложнением.
До недавнего времени большие кисты удалялись только хирургическим путём и имели низкую эффективность - около 33%. Лазерные технологии стали применяться теперь и в ортопедии.
Манипуляция длится около 30 минут, не требует проведения наркоза, технически относительно проста. Подробнее о ней можно прочитать в статье.
В Клинике успешно выполнено 5 процедур. Все пациенты чувствуют себя хорошо, полость кисты по данным контрольного УЗИ не определяется.
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