«Комсомольская правда - Калуга» наградила 55 компаний и организаций

19.11.2019 09:54 211

На минувшей неделе в Калуге состоялась церемония награждения предприятий и организаций, которые победили в конкурсе «Бренд года». Его с 2007 года проводит редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга».

«Бренд года» - независимый, некоммерческий проект, основанный на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.

Публикуем видео с церемонии награждения. А подробнее о мероприятии читайте позже в материалах на нашем сайте.