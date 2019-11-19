«Комсомольская правда - Калуга» наградила 55 компаний и организаций

На минувшей неделе в Калуге состоялась церемония награждения предприятий и организаций, которые победили в конкурсе «Бренд года». Его с 2007 года проводит редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга».
«Бренд года» - независимый, некоммерческий проект, основанный на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.
Публикуем видео с церемонии награждения. А подробнее о мероприятии читайте позже в материалах на нашем сайте.
Скончалась Людмила Фёдорова 19.11.2019 09:02
Нельзя вылечить, но можно помочь 18.11.2019 21:30
Узнай все о земельных участках и недвижимости 18.11.2019 16:31
Чем знамениты село Конецполье и его обитатели 17.11.2019 21:30
Крыму подарили Калужскую область 14.11.2019 21:30
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: