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Скончалась Людмила Фёдорова

19.11.2019 09:02 0 763 Дмитрий Ивьев
Скончалась Людмила Фёдорова

В Калуге ушла из жизни заслуженный работник культуры, директор музея ремесла, архитектуры и быта Людмила Ивановна Фёдорова. Об этом вечером 18 ноября сообщили работники музея.

- Людмила Ивановна была бесконечно необходима каждому из нас, согревала своей добротой, питала своей мудростью и мужеством, - говорится в сообщении на странице музея. - Её уход стал тяжёлой потерей. Она была и останется незаменимой как в деле, которому она посвятила свою жизнь, так и в наших сердцах. Мы выражаем свои соболезнования мужу Людмилы Ивановны - Владимиру Александровичу, сыновьям Денису и Владимиру, всем её родным и близким людям.

Негосударственный музей, посвященный истории ремесла, архитектуры и быта, был открыт 1991 году в бывшем особняке купца Цыплакова на улице Кирова.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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