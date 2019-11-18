Узнай все о земельных участках и недвижимости

В четверг, 21 ноября, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» с заместителем директора Кадастровой палаты по Калужской области Александром Васильевичем АБРАМОВЫМ.
Вы можете узнать:
Звоните Александру Васильевичу Абрамову 21 ноября с 16:00 до 17:00 по тел.: 8(4842) 76-86-22. Ждем ваших звонков!
Также можете оставлять вопросы в комментариях к этой новости.
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