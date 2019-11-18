Узнай все о земельных участках и недвижимости

В четверг, 21 ноября, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» с заместителем директора Кадастровой палаты по Калужской области Александром Васильевичем АБРАМОВЫМ.

Вы можете узнать:

Чем грозит отсутствие межевания?

Что делать, если неправильно указаны границы участка?

Как объединить или разъединить участки?

Где узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

Как онлайн получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, и как узнать собственников или арендаторов?

Что такое категория земель и виды разрешенного использования? Как можно использовать тот или иной участок?

Звоните Александру Васильевичу Абрамову 21 ноября с 16:00 до 17:00 по тел.: 8(4842) 76-86-22. Ждем ваших звонков!

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