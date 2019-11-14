Каким будет бюджет Калужской области в 2020 году

В четверг, 14 ноября, в Законодательном Собрании Калужской области прошли публичные слушания по проекту закона Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На пути к триллиону

Главный финансовый документ региона традиционно разработан в двух сценарных вариантах – базовом и целевом, рассказал выступавший с докладом заместитель министра экономического развития Калужской области Семен ФЕДОТОВ.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 43 011 рублей. А к 2022 году её уровень должен превысить 49 тысяч рублей.

Основной бюджетообразующей отраслью экономики останется промышленный комплекс. Объем отгруженных товаров, согласно прогнозу, уже в 2022 году составит порядка 1 трлн. рублей.

Также прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2020 году по базовому варианту прогнозируется на уровне 49,2 млрд. рублей. Это на 5,9% больше, чем в нынешнем году.

Стоит отметить, что по темпам роста производства молока Калужская область уже несколько лет подряд лидирует среди регионов ЦФО и России в целом.

По словам Федотова, положительная динамика роста будет обеспечена и инвестиционными вложениями в различных сферах экономики, реализацией мероприятий национальных проектов, а также строительством крупных социальных объектов – Дворца спорта в Калуге, студенческого кампуса МГТУ имени Баумана.

Сохранится социальная направленность

Подробнее о самом проекте бюджета на 2020 год и последующие два года рассказала министр финансов области Валентина АВДЕЕВА.

Она отметила, что в 2020-2022 годах Калужская область, как и в 2019 году, не будет являться получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, то есть останется регионом-донором.

При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 7 млрд. 48 млн. рублей.

В целом доходы областного бюджета в 2020 году составят 67 млрд. 218 млн. рублей. Темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год – более 104%.

В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль организаций, поступления которого в 2020 году ожидаются в сумме 18 млрд. 374 млн. рублей. Поступления НДФЛ в 2020 году планируются в сумме 17 млрд. 439 млн. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 70 млрд. 167 млн. рублей.

- Областной бюджет сохраняет социальную направленность, - заверила Авдеева. - Эти расходы на 2020 год запланированы в объеме 42 млрд. 43 млн. рублей, или 60% от общей суммы расходов.

Расходы на дорожную отрасль составят 6 млрд. 318 млн. рублей.

На подпрограмму «Чистая вода в Калужской области» планируется направить 1 млрд. 229 млн. рублей.

Продолжится и реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», в рамках которой в 2020 году предусмотрены средства в сумме 140 млн. рублей.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» предусмотрено 10 млрд. 366 млн. рублей.

Значительные средства запланированы в рамках реализации госпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» – 14 млрд. 169 млн. рублей. В эту сумму в том числе включены расходы на выкуп и оснащение двух школ на 1000 мест в городах Балабаново и Обнинске в объеме 2 млрд. рублей, а также выкуп и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций в объеме 846 млн. рублей.

На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» планируется направить 6 млрд. 456 млн. рублей, в том числе на оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан – 5 млрд. 186 млн. рублей.

На мероприятия госпрограммы «Семья и дети Калужской области» планируется направить 3 млрд. 22 млн. рублей, в том числе на обеспечение выплат детям и семьям с детьми – 2 млрд. 539 млн. рублей, обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями – свыше 141 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» запланированы в сумме 3 млрд. 803 млн. рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» предусмотрены расходы в сумме 1 млрд. 244 млн. рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд. 403 млн. рублей.

По программе поддержки местных инициатив запланировано 150 млн. рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в этом году.

Восстановить рост зарплат

Итоги обсуждения подвела председатель комитета по бюджету финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА.

Она подчеркнула, что предложенный проект бюджета нацелен на восстановление роста заработной платы. Отмечается и рост ВРП:

- Есть положительная динамика и в части налоговых и неналоговых доходов. Важно отметить, что здесь растет налог на прибыль, что является показателем роста экономики Калужской области.

По словам Яшаниной, все расходные обязательства тщательно проанализированы и сопоставлены с возможностями, чем фактически снят риск неисполнения бюджета. Отметила она и тот факт, что проект бюджета по-прежнему является социально направленным.

- Над исполнением бюджета придется работать всем. Решение многих вопросов будет зависеть от наших совместных усилий, - подчеркнула она.