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Председатель заксобрания встретился с молодежью

14.11.2019 12:10 0 285
Председатель заксобрания встретился с молодежью

В среду, 13 ноября, в Законодательном собрании Калужской области состоялась встреча Виктора Бабурина с более чем сотней студентов губернаторских групп из разных вузов Калуги. В рамках мероприятия председатель областного парламента ответил на вопросы молодых людей.

В частности их интересовали законы, которые депутаты принимают в поддержку бизнеса. Отвечая на этот вопрос, Бабурин рассказал о последних мерах поддержки бизнеса, который занимается переработкой мусора.

- Сейчас по всей стране, в том числе и в Калужской области, идёт экологическая реформа, создаются условия для вторичной переработки мусора, а не захоронения его. Потому мы разработали серьёзный пакет мер по поддержке малого и среднего  бизнеса, который решит заниматься у нас в регионе переработкой отходов.

В числе прочего интересовались студенты и тем, как происходит процесс принятия законов, как они разрабатываются, достаточно ли сорока депутатов (именно столько заседает в заксобрании Калужской области) и пяти лет полномочий для эффективной работы.

Отвечая на эти вопросы, Бабурин, который, кстати, работал и в первом созыве Законодательного собрания, вспомнил  самый первый закон, который был принят депутатами.

- Во времена СССР регионы не имели права принимать свои законы, - рассказал Бабурин. – Его они получили только в девяностые годы. Тогда Законодательное собрание избиралось сроком всего на два года. Этого, конечно, очень мало. Но и в этот срок нам удалось принять важнейший документ – Устав Калужской области. А первым законом, принятым заксобранием, стал закон о библиотечной деятельности. Самое интересное, что он до сих пор действует.

Отвечая на вопрос о количестве депутатов и сроке их полномочий, а также фракциях парламента Бабурин сказал, что:

- Согласно закону, численность региональных органов представительной власти должна составлять от 30 до 60 человек, - говорит Бабурин. – В одних регионах больше, чем у нас,  в других меньше, но мы просчитали, что 40 депутатов достаточно для продуктивной работы. А срок полномочий в пять лет позволяет эффективно и глубоко прорабатывать принимаемые законы. Самая многочисленная фракция парламента «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 32 депутата.

В ходе диалога затрагивались вопросы здравоохранения, решения проблем водоотведения, трудоустройства молодежи.

В завершение разговора он обратился к молодым людям с призывом выбирать профессии, нужные для экономики региона, а также активнее участвовать в политической жизни.


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Тэги: общество законодательное собрание
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