Обзор недели: карнавал на космодроме и мудрая Полина

В среду, 13 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели», «Личный взгляд» и «Даты недели».
Итоги недели
Игнат Лебядкин, отставной капитан.
Минувшая неделя — сплошной праздничный карнавал. Только-только отметили загадочный День народного единства, следом — годовщина революции: «красные» на своих демонстрациях пожурили «белых». «Смерть буржуям!» и всё такое.
А сетевой народ тем временем запустил флешмоб по почитанию нового святого. В соцсетях гуляет фотошопленная икона. Под узнаваемым ликом подпись: «Святой боярин Димитрий. Помогает при отсутствии денег — подает благодатную силу держаться». Народ наш не проведешь, он знает, кого и о чём просить в молитвенных нуждах. Способность держаться — едва ли не главное качество образцового россиянина.
Космос начинается на грешной земле. Владимир Путин заявил, что на космодроме «Восточный», сооружаемом уже седьмой год, так и не удалось навести порядок.
— Сто раз сказано было: работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка там так до сих пор и не удалось навести как следует, — сказал глава государства.
Впрочем, Дмитрий Песков сразу же уточнил, что претензии не относятся к нынешним кураторам стройки.
— Это относится к предыдущему периоду, — сказал он.
Зачем это уточнение, совершенно непонятно. Никто и не думал подозревать нынешних. Всем прекрасно известно, что уголовные дела заводят только на бывших.
В Калуге, слава Богу, ни космодрома не строится, ни десятков уголовных дел не заведено. А так — по мелочи. СМИ сообщают о трёх то ли уже задержанных, то ли пока не очень чиновниках горуправы. Бывших, конечно.
Порадовала и новость о старте очередной стройки века — Северного обхода. Работы обещают начать уже в этом году. Всё бы ничего, да жалко лес, который придётся попилить. Обход будут прокладывать через участок Калужского бора.
Увы, правильное отношение к природе и вообще к жизни даётся не всем. В основном — только мудрым детям. Пятилетняя калужанка Полина языком Андрея Платонова сказала нам нечто самое важное — едва-едва уловимое — о том, кто мы, зачем и «с какого раёна». В Facebook Полину процитировала её мама:
«Папа наступил на паука. Полина:
— Вообще-то природу нельзя убивать. Природа приносит некоторое счастье. Вот выполз бы паук к тому, кто его любит. И принёс радость!»
Мудрый возраст, мудрая Полина!
Наконец, нерадостная новость. На прошлой неделе умер Евгений Горин. Некрологи в СМИ представляют его как главного калужского неформала, самого яркого представителя местного андеграуда. А по мне, так он был калужским юродивым, городским сумасшедшим — в самом прекрасном и возвышенном смысле. И неважно теперь, что отдельные идеи его были спорными, а отдельные привычки неприемлемыми. Важно, что он умел намекнуть нам на что-то самое главное, — о том, кто мы, зачем и «с какого раёна». Почти как премудрая Полина. И мне очень понятна реплика-мольба его друга и собеседницы, записанная в том же Facebook: «Жень, приходи разговаривать!»
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе калужанке Елене ДЕДУХ.
— Событие, немаловажное для родителей школьников, — начало второй четверти. Даже для меня, мамы первоклашки, каникулы пролетели очень быстро. Что уж говорить о детях. Задачи на каникулы, чтение, примеры, творческие задания, читательский дневник — вот «отдых» незаметно и пролетел. Постарались скрасить серые осенние каникулы, выполнив данное ребенку обещание, — съездили в Москву, прогулялись по Красной площади, зашли в Исторический музей, в «Зарядье» и, конечно же, в Центральный детский магазин. А теперь — с новыми силами за учёбу!
— Конечно, одной из главных тем для меня как водителя остаётся состояние дорог. В частности, нескончаемый ремонт Грабцевского шоссе. Разбитые съезды, кучи снятого асфальта, сваленные во дворах, безобразно установленные бордюры, уже исчезнувшая разметка и т.д. Вероятно, ожидают дождя для окончания работ…
— Самой ошеломляющей для меня была новость об очередном повышении тарифов. Местные СМИ сообщили «благую» весть: «За модернизацию теплосетей Калуга заплатит повышенным тарифом. Депутаты городской Думы Калуги 6 ноября согласовали предельный индекс платы за коммунальные услуги в размере 9%. С 1 июля 2020 года тариф на горячую воду вырастет на 9%, на отопление — на 10%». Возмущению нет предела! И это на фоне федеральных новостей о снижении тарифов. Я считаю, что такие меры недопустимы, а такое голосование наших народных избранников — прекрасное начало предвыборной кампании 2020 года.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
20 ноября
Михаил Афанасьевич Замулаев — командир стрелкового взвода 830-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, младший лейтенант.
Родился 20 ноября 1924 года в деревне Поляна Перемышльского района Калужской области в крестьянской семье.
Вверенный 19-летнему офицеру взвод 27 июня 1944 года первым форсировал реку Днепр в районе деревни Луполово, ныне — в черте Октябрьского района города Могилёва, освободил деревню Нижний Половинный Лог и занял опорный пункт врага на правом берегу Днепра.
Преследуя отступающего неприятеля, младший лейтенант Замулаев вместе с бойцами своего подразделения вышел на окраины Могилёва. В этом бою отважный командир взвода пал смертью храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему лейтенанту Михаилу Афанасьевичу Замулаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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