«Вместе против диабета»: в Калуге прошёл необычный фестиваль

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Этому заболеванию был посвящён фестиваль, который в субботу, 9 ноября, прошёл в Инновационном культурном центре.
Официально в Калужской области живёт 33 тысячи человек с сахарным диабетом. На самом деле таких людей гораздо больше, просто многие о том, что больны, даже не догадываются. Из одиннадцати взрослых один болеет сахарным диабетом, у каждого второго сахарный диабет не диагностирован. Очень часто диагноз ставят поздно, когда начались осложнения.
Какого это жить с сахарным диабетом, рассказывает фотовыставка Екатерины Васильевой «О чём я чувствую». Героями проекта стали восемь человек из разных городов России.
- Это истории о разном, истории, в которых есть радость, грусть, печаль, боль, преодоление трудностей... Но все они могут чему-то научить, заставить задуматься. Это истории о жизни, - рассказывает автор выставки Екатерина ВАСИЛЬЕВА. - Герои визуализируют свои чувства с помощью образов, которые вызывают максимально схожие эмоции с теми, что они испытывали, когда узнали о своем заболевании. И то, что они чувствуют сейчас.
Фотовыставкой и открылся фестиваль. Организатор фестиваля Людмила БАУЭР рассказывает, что зачастую люди, узнав о диагнозе, остаются один на один со своей бедой.
Для того, чтобы развеять мифы о диабете и помочь заболевшим найти ответы на волнующие их вопросы, Людмила решила провести фестиваль.
Сначала флешмоб в поддержку людей с диабетом прошёл в соцсетях. А затем зажигательный танец исполнили участницы акции на фестивале.
Одни из самых юных артистов фестиваля – танцевальный коллектив «Огни Калуги».
Все желающие могли проверить уровень сахара в крови.
С участниками общались эндокринологи, диетологи, психологи.
В фойе прошли мастер-классы, ярмарки-выставки и даже концерт-медитация с беседой о влиянии звука на организм человека.
Дети учатся оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.
Участники фестиваля собрали арт-объект – каплю крови.
Особенно много гостей было конференц-зале, где выступали Дина Доминова, участник DiaChallenge – первого в мире реалити-проекта о жизни с диабетом, и Даниил Жуков, потерявший в результате диабета зрение.
Людмила Бауэр надеется, что фестиваль в Калуге станет ежегодным. Ведь одна из его задач – показать людям, что сахарный диабет – не приговор. Важно вовремя узнать о диагнозе, следить за своим здоровьем и не допустить осложнений.
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