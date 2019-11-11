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«Вместе против диабета»: в Калуге прошёл необычный фестиваль

11.11.2019 15:28 0 634 Елена Французова, Фото автора и группы «Вместе против диабета».
«Вместе против диабета»: в Калуге прошёл необычный фестиваль

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Этому заболеванию был посвящён фестиваль, который в субботу, 9 ноября, прошёл в Инновационном культурном центре.

Официально в Калужской области живёт 33 тысячи человек с сахарным диабетом. На самом деле таких людей гораздо больше, просто многие о том, что больны, даже не догадываются. Из одиннадцати взрослых один болеет сахарным диабетом, у каждого второго сахарный диабет не диагностирован. Очень часто диагноз ставят поздно, когда начались осложнения.

Какого это жить с сахарным диабетом, рассказывает фотовыставка Екатерины Васильевой «О чём я чувствую». Героями проекта стали восемь человек из разных городов России.

- Это истории о разном, истории, в которых есть радость, грусть, печаль, боль, преодоление трудностей... Но все они могут чему-то научить, заставить задуматься. Это истории о жизни, - рассказывает автор выставки Екатерина ВАСИЛЬЕВА. - Герои визуализируют свои чувства с помощью образов, которые вызывают максимально схожие эмоции с теми, что они испытывали, когда узнали о своем заболевании. И то, что они чувствуют сейчас.

Фотовыставкой и открылся фестиваль. Организатор фестиваля Людмила БАУЭР рассказывает, что зачастую люди, узнав о диагнозе, остаются один на один со своей бедой.

Для того, чтобы развеять мифы о диабете и помочь заболевшим найти ответы на волнующие их вопросы, Людмила решила провести фестиваль.


Сначала флешмоб в поддержку людей с диабетом прошёл в соцсетях. А затем зажигательный танец исполнили участницы акции на фестивале.


Одни из самых юных артистов фестиваля – танцевальный коллектив «Огни Калуги».


Все желающие могли проверить уровень сахара в крови.


С участниками общались эндокринологи, диетологи, психологи.


В фойе прошли мастер-классы, ярмарки-выставки и даже концерт-медитация с беседой о влиянии звука на организм человека.


Дети учатся оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.


Участники фестиваля собрали арт-объект – каплю крови.



Особенно много гостей было конференц-зале, где выступали Дина Доминова, участник DiaChallenge – первого в мире реалити-проекта о жизни с диабетом, и Даниил Жуков, потерявший в результате диабета зрение.

Людмила Бауэр надеется, что фестиваль в Калуге станет ежегодным. Ведь одна из его задач – показать людям, что сахарный диабет – не приговор. Важно вовремя узнать о диагнозе, следить за своим здоровьем и не допустить осложнений.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора и группы «Вместе против диабета».
Тэги: общество фоторепортаж
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