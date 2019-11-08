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«ЭкоНива» приглашает на праздник молока

08.11.2019 17:02 0 282
«ЭкоНива» приглашает на праздник молока

В честь открытия гипермаркета «Глобус» для калужан проводят дегустацию молочной продукции, мастер-классы и розыгрыши призов. Своими руками приготовить десерты из йогуртов, фруктов и гранолы, поиграть в гигантскую брендированную дженгу, отведать вкусные и полезные продукты «ЭкоНивы» на этих выходных можно на площадке перед гипермаркетом «Глобус».

В честь открытия «Глобуса» «ЭкоНива» - крупнейший производитель сырого молока в России, Европе, входящий в пятёрку крупнейших производителей молока в мире, проводит для калужан и гостей города большой праздник. Вкусное, натуральное и качественное сырое молоко с собственных ферм компания уже давно поставляет другим переработчикам. Но уже несколько лет «ЭкоНива» выпускает широкую линейку молочных продуктов под собственным брендом.

- Здесь так интересно. Глаза просто разбегаются! - рассказывает посетительница выставки Марина. – Хочется и на дегустации побывать, и в конкурсах поучаствовать. А моя полуторогодовалая дочка не может отойти от вольера с коровами и телятами.

Действительно, в центре огромного шатра, расположенного на парковке перед «Глобусом», стоит загон с очаровательными двухдневными телятами, от которых невозможно оторвать детвору. Многие малыши только здесь впервые вживую увидели коров.

Интересно и полезно

А 11-летний Константин во всю крутит педали на велосипеде. Велосипед необычный, покрутив педали можно сбить молочный коктейль. Пока Костя старается приготовить коктейль, пенсионерки Марина Степанавана и Ольга Ивановна дегустируют молоко и йогурты.

- Очень вкусно, - хором говорят женщины.

- Мы используем как воссозданные оригинальные рецептуры, строгие ГОСТы, так и наши собственные уникальные разработки, - рассказывают сотрудники «ЭкоНивы». – Поэтому наша продукция такая вкусная и полезная. Каждый может найти то, что ему придётся по душе.

- Этой акцией мы хотим рассказать, как и где рождается натуральное молоко. Калужане могут познакомится с нашей продукцией, собственными глазами увидеть наших замечательных животных, - рассказывает Константин ИВАНОВ, директор по продажам «ЭкоНива-Продукты Питания». - У нас абсолютно нет никаких секретов от наших покупателей. Поэтому мы всех приглашаем на наши экскурсионные проекты.

Самые активные посетители акции имеют возможность выиграть экскурсионную поездку на производство всей семьёй. Они смогут побывать в современном животноводческом комплексе в Медынском районе. Здесь можно своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся коровы и телята, как за ними ухаживают, как доят на карусели. Ребята приходят в восторг от соломенного лабиринта и возможности проехать на мини-тракторе.  Для посетителей подготовлена интереснейшая экскурсионная программа, которая, конечно, включает в себя дегустацию натуральной и вкусной продукции компании «ЭкоНива».

Качество на высоте

Компания «ЭкоНива» осуществляет производство в 12 региона России, в том числе и в Калужской области. В нашем регионе создано довольно обширное производство, которое постоянно наращивается.

-На сегодняшний день компания производит в сутки более 2200 тонн молока, на Калужскую область приходится около 600 тонн. И этот объём постоянно растёт. У нас 160 тысяч голов скота. Это самое крупное поголовье в России, - рассказывает Константин Иванов. Большое внимание уделяется качеству продукции. Недаром на упаковке всей молочной и кисломолочной продукции «ЭкоНива» изображён президент компании Штефан Дюрр. Он – гарант качества нашей продукции .

Вы уже пробовали вкусные и полезные лакомства компании «ЭкоНива»? Приходите с 8 по 10 ноября на площадку гипермаркета «Глобус». «ЭкоНива» подготовила для всех гостей море сюрпризов и интересных активностей.

На заметку

Продукцию компании «ЭкоНива» можно приобрести в гипермаркетах «Глобус» и METRO, «Линии». Совсем скоро она появится и в сетевых магазинах, таких как «Магнит», «Пятёрочка», «Дикси». 


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Тэги: peклама
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