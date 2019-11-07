Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 07 ноября
$ 63.59 0.34
70.43 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

«Миссия выполнима»: в Калуге для онкобольных создан круглосуточный телефон

07.11.2019 15:52 0 664 Елена Французова
«Миссия выполнима»: в Калуге для онкобольных создан круглосуточный телефон

Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом круглосуточного телефона милосердия и выездной службы.

В Калужской области проживает 28 тысяч взрослых онкобольных. Часть из них – пациенты на последних стадиях заболевания, которые нуждаются в паллиативной помощи – уходе до последних дней жизни.

- Мы выезжаем к больным, оказываем им психологическую, консультационную помощь, разговариваем с ними. Это очень важно, - рассказала нам 6 ноября руководитель проекта, директор фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА.

По словам Татьяны, зачастую диагноз шокирует не только онкобольного, но и его близких. Люди не знают, куда им обращаться, как облегчить течение болезни.

Именно для этого и создан круглосуточный консультационный телефон – 8 910 914 77 80.

В отдельных случаях человека необходимо экстренно госпитализировать в паллиативные отделения больниц Калужской области. Сейчас для выездов врача, психолога и других специалистов используется машина волонтёров. Выигранный грант позволит фонду приобрести машину, наладить бесперебойную работу круглосуточного телефона и сделать выезды к онкобольным регулярными.

Подробнее о проекте «Миссия выполнима» читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка». 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество здравоохранение татьяна петрова
Еще новости из рубрики «Общество»

Красные в городе: «Буржуи – отстой!» 07.11.2019 12:44

В Калуге пенсионера силой выволокли из зала суда 06.11.2019 16:09

Как сейчас выглядит вторая очередь музея космонавтики 06.11.2019 15:40

Магазины и кафе мешают жить: калужане 96 раз пожаловались на шум 06.11.2019 13:29

Автор авангардного Гагарина переосмыслит «Медного всадника» 06.11.2019 10:25

Народные новости
1386 5
Алексий88
1044 17
 Дмитрий Медников
2369 16
DX178

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 09 ноября, 11:00
Спектакль «Мойдодыр»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга

Концерты

сб 09 ноября, 17:00
«Классика бардов»
Дом музыки
сб 09 ноября, 19:00
Лена Василек. "Маме в подарок"
Арена КТЗ, ДК
вс 10 ноября, 19:00
Владимир Кузьмин
Арена КТЗ, ДК
вс 10 ноября, 19:00
Олег Медведев
Мажор, бар

Кино

Малефисента: Владычица тьмы
Семейка Аддамс
Доктор Сон
Дитя погоды
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18

Владимир Верхошинский: рост Альфа-Банка сегодня - это реализация накопленного потенциала

Вчера 14:28
Новости компаний

Цифровые технологии МегаФона для автотранспорта

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Красиво, мне нравится
 222
Плохо, нужно что-то другое
 702
Не разбираюсь в искусстве, пускай специалисты оценивают
 52
Мне все равно
 45
Всего проголосовало: 1021
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

Заряженный электрокар от Porsche — Taycan 2020

6 лучших посудомоечных машин «Аристон»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.