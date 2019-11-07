«Миссия выполнима»: в Калуге для онкобольных создан круглосуточный телефон

Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом круглосуточного телефона милосердия и выездной службы.

В Калужской области проживает 28 тысяч взрослых онкобольных. Часть из них – пациенты на последних стадиях заболевания, которые нуждаются в паллиативной помощи – уходе до последних дней жизни.

- Мы выезжаем к больным, оказываем им психологическую, консультационную помощь, разговариваем с ними. Это очень важно, - рассказала нам 6 ноября руководитель проекта, директор фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА.

По словам Татьяны, зачастую диагноз шокирует не только онкобольного, но и его близких. Люди не знают, куда им обращаться, как облегчить течение болезни.

Именно для этого и создан круглосуточный консультационный телефон – 8 910 914 77 80.

В отдельных случаях человека необходимо экстренно госпитализировать в паллиативные отделения больниц Калужской области. Сейчас для выездов врача, психолога и других специалистов используется машина волонтёров. Выигранный грант позволит фонду приобрести машину, наладить бесперебойную работу круглосуточного телефона и сделать выезды к онкобольным регулярными.

Подробнее о проекте «Миссия выполнима» читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка».