Красные в городе: «Буржуи – отстой!»

В четверг, 7 ноября, в Калуге прошла демонстрация и митинг в честь Великой Октябрьской социалистической революции.

Ещё в 9 утра коммунисты с плакатами, гвоздиками и шарфами с символикой своей партии стали собираться на площади Победы.

- Товарищи, строимся! Товарищи, отступаем! - организаторы выстраивали собравшихся в колонну.

- Коммунисты не отступают! – выкрикивали седые, но ещё довольно бойкие калужане.

Затем колонна с плакатами пошла в сторону сквера Ленина. Живой оркестр играл марши, чаще всего исполнялись «Прощание славянки» и «Варяг». Пенсионеры притоптывали и выкрикивали: «Ура!».

Как только пожилые люди начинали отставать, вперёд выходила девушка с громкоговорителем и по листочку зачитывала речёвки:

- Ленин, Сталин. С Великим октябрём! Ура!

- Под красным знаменем Октября к социализму, товарищи!

- Буржуи - отстой, вперёд комсомол!

- Человеку труда - достойную жизнь!

Пенсионеры тут же предлагали свои лозунги: «Судью на мыло!» Своими шарфами они при этом чем-то напоминали футбольных болельщиков.

Прошагав по аллее улицы Кирова в сопровождении сотрудников полиции, демонстранты свернули на улицу Ленина. Чтобы их пропустить, пришлось частично перекрыть движение.

Водители легковушек и пассажиры троллейбусов доставали телефоны и снимали колонну. Прохожие останавливались и тоже пытались запечатлеть этот момент.

Колонна с каждым шагом пополнялась новыми участниками. Многим пожилым людям тяжело было идти от площади Победы, поэтому они ждали демонстрантов у памятника Ленину.

Завершилась демонстрация митингом. Присутствующие требовали освободить политических заключённых и утверждали, что ровно 102 года назад наш народ стал свободным.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете или праздновали раньше 7 Ноября? Расскажите в комментариях!