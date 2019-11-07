Красные в городе: «Буржуи – отстой!»

В четверг, 7 ноября, в Калуге прошла демонстрация и митинг в честь Великой Октябрьской социалистической революции.
Ещё в 9 утра коммунисты с плакатами, гвоздиками и шарфами с символикой своей партии стали собираться на площади Победы.
- Товарищи, строимся! Товарищи, отступаем! - организаторы выстраивали собравшихся в колонну.
- Коммунисты не отступают! – выкрикивали седые, но ещё довольно бойкие калужане.
Затем колонна с плакатами пошла в сторону сквера Ленина. Живой оркестр играл марши, чаще всего исполнялись «Прощание славянки» и «Варяг». Пенсионеры притоптывали и выкрикивали: «Ура!».
Как только пожилые люди начинали отставать, вперёд выходила девушка с громкоговорителем и по листочку зачитывала речёвки:
- Ленин, Сталин. С Великим октябрём! Ура!
- Под красным знаменем Октября к социализму, товарищи!
- Буржуи - отстой, вперёд комсомол!
- Человеку труда - достойную жизнь!
Пенсионеры тут же предлагали свои лозунги: «Судью на мыло!» Своими шарфами они при этом чем-то напоминали футбольных болельщиков.
Прошагав по аллее улицы Кирова в сопровождении сотрудников полиции, демонстранты свернули на улицу Ленина. Чтобы их пропустить, пришлось частично перекрыть движение.
Водители легковушек и пассажиры троллейбусов доставали телефоны и снимали колонну. Прохожие останавливались и тоже пытались запечатлеть этот момент.
Колонна с каждым шагом пополнялась новыми участниками. Многим пожилым людям тяжело было идти от площади Победы, поэтому они ждали демонстрантов у памятника Ленину.
Завершилась демонстрация митингом. Присутствующие требовали освободить политических заключённых и утверждали, что ровно 102 года назад наш народ стал свободным.
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