Автор авангардного Гагарина переосмыслит «Медного всадника»

Калужскую художницу Викторию ВЕЙСБРУТ пригласили поработать над созданием мурала в Санкт-Петербурге. Об этом Вейсбрут написала на своих страницах в социальных сетях.

«Если бы проект с Гагариным не отменили, я бы сегодня с кисточкой в руках висела на стене в Калуге, - пишет художница. – Но судьба распорядилась так, что вместо Гагарина дома я буду делать медного всадника в Питере. Я знаю, почему буду делать именно эту работу, что она символизирует и что значит для меня. Она исключительно позитивна с моей точки зрения».

Свой пост Виктория Вейсбрут проиллюстрировала эскизами будущей работы. Переосмысленный художницей образ Петра I представляет собой яркую детскую игрушку с большими пластмассовыми глазами, на туловище которой нарисованы большие цветы, листья, а также персонажи известных мультфильмов.

На просьбу одного из подписчиков объяснить, что символизирует собой её проект, художница отвечает:

- Это образ современного российского художника. Который, как Пётр I, вот-вот должен прорубить окно в Европу. Но только вобрав в себя опыт художников всего мира, который был нами упущен за последние десятилетия (чем и покрыт персонаж), это будет возможно.

Памятник Петру I установили в Петербурге в 1782 году.

Где именно в Санкт-Петербурге появится мурал с изображением российского императора, Виктория Вейсбрут не сообщает. По её словам, эскиз утвердили не с первого раза, опасаясь скандала, аналогичного тому, который случился в Калуге две недели назад вокруг другого проекта Вейсбрут – граффити с изображением авангардного Гагарина.

Оно должно было появиться на стене дома № 11 по улице с одноимённым названием, расположенном на въезде в Калугу. Реакция большого количества горожан на работу Виктории Вейсбрут оказалась резко негативной, поэтому городские власти отказались от этой идеи.